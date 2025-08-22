葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法
教育部政務次長葉丙成，今年四月臉書貼文疑似涉及洩漏性平案學生個資，遭民進黨七名立委送性平會調查，葉隨即請假，至今已約三個月。據了解，經調查結果認定，葉丙成不適用性平法第23條第2項保密義務規定，且未有違反性平法第24條所定「運用不對等之權力與地位，對被害人有足以影響其受教權」情事。
但調查也對教育部提出建議，葉丙成行為是否有違個資法及政務官職務規範，建議依相關法規辦理。
