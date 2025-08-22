快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成日前事涉洩漏性平案當事人資訊，成為教育部第一位被送性平會調查的次長。本報資料照片
教育部政務次長葉丙成日前事涉洩漏性平案當事人資訊，成為教育部第一位被送性平會調查的次長。本報資料照片

教育部政務次長葉丙成，今年四月臉書貼文疑似涉及洩漏性平案學生個資，遭民進黨七名立委送性平會調查，葉隨即請假，至今已約三個月。據了解，經調查結果認定，葉丙成不適用性平法第23條第2項保密義務規定，且未有違反性平法第24條所定「運用不對等之權力與地位，對被害人有足以影響其受教權」情事。

但調查也對教育部提出建議，葉丙成行為是否有違個資法及政務官職務規範，建議依相關法規辦理。

個資 葉丙成 性平法

延伸閱讀

請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果

葉丙成請假72天…立委質疑「辦小不辦大」 教長鄭英耀：這件事是我的痛

已請假2個月！葉丙成涉洩性平案學生個資 調查再延至8月22日

一拖2個月…葉丙成涉洩性平案學生個資 教團：葉應知所進退

相關新聞

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

教育部政務次長葉丙成，今年四月臉書貼文疑似涉及洩漏性平案學生個資，遭民進黨七名立委送性平會調查，葉隨即請假，至今已約三個...

提升雙語教學力 教育部送615名國中小教師赴美加等國進修

為提升國內教師英語及雙語教學能力，教育部國教署今年暑假選送615名國中、小學教師，前往美國、加拿大、澳洲與紐西蘭共4國、...

北市幼兒園灌水超收費...恐達數百萬 家長嘆：就當保護費

北市幼兒園收費超收案近年漸增，甚至全年發生17件。議員發現歷年違規園所若每人遭超收1000元，潛在受害家長恐數千人，金額...

曾培養3大學指考榜首 傳奇校長：新進教師沒熱情請勿擾

「現在這個時代，還有什麼工作可以讓人花錢來聽你講話50分鐘？」 桃園新興高中副總校長林繼生，從鄉間的害羞少年轉變為資深校長，40多年教育資歷完整，曾培養出3位大學指考榜首，至今仍為教育界津津樂道。年過花甲的他仍在教育現場，總叮囑新進教師「沒有熱情的人請勿擾。」要善用影響力，讓學生獲得正向成長。

請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果

教育部政務次長葉丙成涉及洩漏性平案學生個資，遭7名民進黨立委送教育部性平會調查，至今已請假近90日，最遲需於22日公告結...

東海攜新加坡南洋理工大學、游榮吉基金會共推偏鄉教育

「2025亞太教育心理論壇」21日在國立新加坡管理大學（SMU）舉行，由位於新加坡的亞洲應用心理學學會與游榮吉教育基金會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。