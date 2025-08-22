文化幣暑期加碼活動最後倒數 13到15歲回饋更優惠

快訊

中央社／ 台北22日電

暑假已近尾聲，文化部專為年輕學子發放的文化幣除有持續性的優惠外，也提醒青少年把握暑假加碼優惠，包含結伴看國片送200點以及博物館小旅行等，為暑假留下美好回憶。

在暑假最後倒數優惠與回饋點數計畫中，從4月國片檔期密切推出時至9月15日前，特別加碼推出「結伴同行350點送200點」優惠。博物館探險隊與夏日小旅行9月底前針對13到15歲1點送1點、16到22歲2點送1點，最高回饋600點，為暑假留下美好回憶，也繼續「賺」文化幣零用金。

文化部今天發布新聞稿表示，民國114年文化禮金自原先16到22歲每人1200點，擴大試辦13到15歲每人也可領600點。文化部統計，從元旦開放領用至今，總計領取人數已逾153萬人，領取率破74%，整體消費金額近11億元。文化部已將13到15歲1200點文化幣納入明年預算編列。

文化部表示，文化幣自112年首先發放18到21歲、113年發放16到22歲，到今年試辦13到15歲，經分析，書店及出版業使用率仍最高占48%，依次為表演藝術及文化體驗約20%、流行音樂約14%。

其中在獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位加持下，獨立書店占整體消費比例達10%、青年席位賣出約3.4萬，占整體表演藝術票券50%。

文化部提醒，除暑期活動外，全年度仍有「獨立書店購書2點送1點」、「表演藝術青年席位」、「消費滿200點抽文化幣」及「新朋友邀請碼」等優惠持續進行，尚未領取或尚有餘額者，把握暑假尾聲，善用文化幣解鎖全台文化寶藏。

文化部指出，文化禮金政策最終期盼向下扎根培養青年藝文素養，進而創造未來長期永續的文化消費市場。因此文化部持續透過大數據分析，除了擴大宣傳提高領用率，更針對各產業提出有效的對應措施，期盼提供青年多樣選擇，並提升各產業的經濟規模。

