內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

提升雙語教學力 教育部送615名國中小教師赴美加等國進修

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國教署今年暑假選送615名國中、小學教師，前往美國、加拿大、澳洲與紐西蘭共4國、11所大學進修。圖為澳洲阿得雷德大學視覺藝術A班教師。圖／教育部提供
國教署今年暑假選送615名國中、小學教師，前往美國、加拿大、澳洲與紐西蘭共4國、11所大學進修。圖為澳洲阿得雷德大學視覺藝術A班教師。圖／教育部提供

為提升國內教師英語及雙語教學能力，教育部國教署今年暑假選送615名國中、小學教師，前往美國、加拿大、澳洲與紐西蘭共4國、11所大學，進行為期3周的短期進修，協助教師拓展國際視野。

國教署表示，本次海外進修課程內容涵蓋語言能力、學科專業、教學觀摩與成果發表，並加入當地文化參訪，教師們將在全英語授課的教學環境中，進行課程設計、教學法與教育哲學的深度觀察與學習，透過沉浸式學習精進語言與教學知能，強化英語或雙語教學策略與技巧。

國教署說，海外進修課程也包括觀摩、實作、參訪等，協助教師精進語言能力和教學策略技巧。

花蓮縣東華附小教師陳齊毅表示，3周的海外進修課程讓教師從語言和文化、差異化與多模態教學等角度，重新思考領域與雙語教學建構的可能性。

台北市民族國小教師顧家津則強調，這三周不只進修，也進行了文化與教育的深度交流，將成為教師返校後教學的重要養分，為學生打造更優質的學習環境。

國教署表示，海外短期進修計畫，可促進同儕教師的專業交流與支持系統建構，期盼參與海外進修的教師回國後，能將所見所學融入課室，與同儕分享新觀點與新方法，成為推動學校英語或雙語專業成長的核心力量，進一步營造多元、開放的語言學習環境，讓更多學生因教師成長而受惠。

