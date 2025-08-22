校園美感計畫改造教室 排水溝化身微型展間

教育部推動校園美感計畫進入第7年，延伸到多元教學環境，花蓮縣瑞美國小打造美術與食農教育的複合空間，結合廚房和學習區，閒置地面排水溝加上燈光，化身學生的微型展間。

教育部今天發布新聞稿表示，自114學年度開啟的「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」，近年將申請對象擴大到附設幼兒園，並在既有改造類型基礎上，延伸到教師辦公及共備空間、幼兒學習空間，加強對社會情緒學習（SEL）與輔導諮商空間的重視。

花蓮縣瑞美國小長期推動美術與食農教育，卻受限於校內空間不足，亟需打造一處融合美術兼食農教育的新型態複合學習空間。

設計團隊評估後，從教學動線與日常使用行為切入，將教室分為兩區，右側為兼具教學與展示功能的主要學習區，左側則規劃為廚房、儲藏及休憩空間，明確劃分使用功能。

最引人注目的是活化原本閒置數十年的排水溝空間，透過玻璃地磚與燈光設計，打造地下微型展間，不僅為老舊空間注入新生命，也成為校園中獨一無二的視覺亮點。

長年推動表演藝術課程的高雄市鳳山國中，以「劇場」為概念，將教室改造成一座情緒孵育小島。空間分為互動劇場、後台準備區與儲藏室，並以海浪意象設計弧形牆面，搭配四周環繞的黑幕與白牆，營造如黑盒子般能自由表達情緒的場域。

彰化縣草湖國小的輔導諮商空間設備簡陋，在美感計畫協助下重新定位並打造「芳草蛹居」，引入靈活家具與分區配置，滿足個別諮商、團體輔導與親師溝通等需求途。學校並將「蛹」與「蝶」的概念融入課程，還透過繪圖牆提供孩子們抒發心情的平台，兼具展示、互動與空間分隔功能。

教育部表示，隨著學生面臨學業、社群與人際等多重壓力，建構完善的心理與情緒支持系統已成為教育現場的迫切課題。歡迎教育現場加入「學美．美學」計畫，與設計專家攜手打造符合當代需求的美感學習環境。

