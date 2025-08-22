北市幼兒園灌水超收費...恐達數百萬 家長嘆：就當保護費

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市幼兒園收費超收案近年漸增，甚至全年發生17件。本報資料照片
北市幼兒園收費超收案近年漸增，甚至全年發生17件。議員發現歷年違規園所若每人遭超收1000元，潛在受害家長恐數千人，金額更達數百萬元，有家長坦言不易知道是否超收，若有「就當保護費」。教育局說，已提高稽查頻率、裁罰並公告違規收費園所。

幼兒園超收案2020年11件、2021年10件、2022年17件、2023年與2024年各16件，今年至8月已有12件，歷年違規園所包含私立、準公共、非營利，核定人數為23人至930人。

議員侯漢廷舉例，某私幼經教育局核備收費金額，每月雜費6500元、材料費5000元、活動費2000元、午餐費1500元、點心費1000元共1.6萬元，園所卻在每項灌水250至1000元，每月違規向家長多收3000元而被檢舉、依幼照法罰6000元並退還超收費用；今年也有私幼違規被罰6萬元。

他發現，教育部雖有收費核備制度，現行執法卻有漏洞，若一間幼兒園核定人數60人，僅1人檢舉，其他人即使同遭超收，因教育局僅處理個案，缺乏系統性的處理機制，形同默許違規，也讓未申訴的家長成了被遺忘的受害者。

侯漢廷也說，有些園所「巧立名目」將同一費用拆成不同項目多收費，如把材料費拆成教材費、講義費等，教育局對此會要求全園退費；核定項目中金額超收則屬消費爭議，家長得自行向消保官申訴，但園所可能以「已提供服務」為由，拒絕退還或僅退部分費用。他質疑教育局放任業者利用資訊不對等謀取利益，讓罰鍰成為「經營成本」。

育有2名兒女的陳小姐直言，若是巧立名目或是灌水超收費，真的不好知道；要是發現後，會私下反映，因為擔心園所會差別待遇自家孩子，多收的1000元就當作保護費。如果園所多收錢是拿來補貼老師的薪水，她相對較能接受。

教育局回應，稽查非僅針對單一陳情個案處理，而是全面清查該園所，若查證屬實，對個案進行協調或要求退費，也會依法裁罰幼兒園。教育局主動稽查北市幼兒園，暢通申訴通報管道，裁罰情形主動公告；針對各幼兒園及教保服務機構，已訂定台北市教保服務機構收退費辦法，並透過嚴格執法，保障所有家長的權益。

教育局說，園所收費情形已納入定期稽查重點項目，2023年以來已大幅提升稽查頻率，如2024年定期抽查次數高達282次，也依幼兒教育及照顧法裁罰違法收費園所6萬至30萬元罰鍰，並公告在北市查核專區及全國教保資訊網，確保資訊透明。

台北市學前及中小學文教協會理事長陳婉貞建議，家長在孩子入園前，可先問清楚每月個項目費用，當園所收費時也要確認有無符合當初告知的金額，家長可向園方反映。

