快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

國家圖書館秋季講座 專家帶路走入藏書樓

中央社／ 台北22日電

國圖規劃「走入藏書樓－開箱藏書家的千年收藏」系列講座，一同走進古籍世界，30日由掃葉工房主持人傅月庵以「靈光往何處去？從傳播的本質看藏書文化的變遷」為題率先登場。

根據國家圖書館發布新聞稿，此次秋季閱讀講座邀請的古籍文獻研究專家學者，還包括台大歷史系教授許雅惠、南華大學退休教授鄭阿財、故宮書畫文獻處助理研究員曾紀剛。

傅月庵將探討藏書文化的形成及在網路時代的大變局；許雅惠帶讀者認識拓片藝術的美學與歷史價值；鄭阿財介紹敦煌藏經洞的千古瑰寶；曾紀剛揭開清宮「天祿琳琅」皇家藏書秘辛。

另推出手作體驗場，由藝流工作室主持人陳宜柳親自指導，教民眾體驗線裝書縫製，動手重現古籍裝幀技藝。

所有場次均免費參加，詳見報名網頁

網路 圖書館 南華大學

延伸閱讀

投入熊鷹多年研究 玉管處出書一窺神秘面紗獲獎

青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我

311大地震海嘯見證天災恐怖 文獻典籍指「土地所有權50年要還祂」

新官上任未一周 警大校長黃明昭遭爆論文抄襲…校方回應了

相關新聞

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

教育部政務次長葉丙成，今年四月臉書貼文疑似涉及洩漏性平案學生個資，遭民進黨七名立委送性平會調查，葉隨即請假，至今已約三個...

提升雙語教學力 教育部送615名國中小教師赴美加等國進修

為提升國內教師英語及雙語教學能力，教育部國教署今年暑假選送615名國中、小學教師，前往美國、加拿大、澳洲與紐西蘭共4國、...

北市幼兒園灌水超收費...恐達數百萬 家長嘆：就當保護費

北市幼兒園收費超收案近年漸增，甚至全年發生17件。議員發現歷年違規園所若每人遭超收1000元，潛在受害家長恐數千人，金額...

新北推「AI素養教育計畫」 2026年起逐年更新AI電腦

新北市114學年度第1學期公私立學校校長會議，今於新北市美術館舉行，市長侯友宜宣布，跨國啟動「AI素養教育三年計畫」，對...

基隆武崙國小「咖哩雞配肉骨茶」 南洋風獲全國午餐菜單午星獎

基隆市武崙國小營養師林淑清在今年全國學校午餐菜單中脫穎而出，她以東南亞風味為主軸，融合多元在地食材及健康均衡搭配，設計的...

曾培養3大學指考榜首 傳奇校長：新進教師沒熱情請勿擾

「現在這個時代，還有什麼工作可以讓人花錢來聽你講話50分鐘？」 桃園新興高中副總校長林繼生，從鄉間的害羞少年轉變為資深校長，40多年教育資歷完整，曾培養出3位大學指考榜首，至今仍為教育界津津樂道。年過花甲的他仍在教育現場，總叮囑新進教師「沒有熱情的人請勿擾。」要善用影響力，讓學生獲得正向成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。