國家圖書館秋季講座 專家帶路走入藏書樓
國圖規劃「走入藏書樓－開箱藏書家的千年收藏」系列講座，一同走進古籍世界，30日由掃葉工房主持人傅月庵以「靈光往何處去？從傳播的本質看藏書文化的變遷」為題率先登場。
根據國家圖書館發布新聞稿，此次秋季閱讀講座邀請的古籍文獻研究專家學者，還包括台大歷史系教授許雅惠、南華大學退休教授鄭阿財、故宮書畫文獻處助理研究員曾紀剛。
傅月庵將探討藏書文化的形成及在網路時代的大變局；許雅惠帶讀者認識拓片藝術的美學與歷史價值；鄭阿財介紹敦煌藏經洞的千古瑰寶；曾紀剛揭開清宮「天祿琳琅」皇家藏書秘辛。
另推出手作體驗場，由藝流工作室主持人陳宜柳親自指導，教民眾體驗線裝書縫製，動手重現古籍裝幀技藝。
所有場次均免費參加，詳見報名網頁。
