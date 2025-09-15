從故事出發！康軒於校園種下永續的種子，讓SDGs透過教育實踐

「森林發生大火，無尾熊跑不快，該怎麼辦？」、「小企鵝的毛突然掉光了，沒辦法抵擋寒冷天氣，動物保育員如何幫助牠呢？」、「地球上有人沒錢看醫生，有人沒辦法讀書，想要讓世界變得更好，需要誰來努力？」翻開一本故事書，踏進一個充滿希望的世界！這是康軒為國小學童推出的校園說故事活動，在專業老師生動活潑的帶領下，孩子們拓展思維的邊界，不知不覺就把永續的種子植入心裡，漸漸萌芽。

康軒攜手專業說故事老師推出校園說故事活動，至今已影響超過1萬5千名學童。 圖／李清宇 提供

永續原生世代來臨，『教育』是實踐永續發展目標的關鍵。然而，永續是什麼？永續怎麼教？大多學校老師在教學現場都面臨類似的困境。作為教科書領導品牌，康軒已在永續教育深耕多年，成立康軒SDGs網站，製作影片動畫讓學生快速理解聯合國永續發展目標SDGs的意義，並規劃了SDGs課程地圖、相關繪本與桌遊，提供豐富的教學資源，讓老師可以在課堂上自然而然地融入永續DNA。

2021年起，康軒更邀請專業說故事老師巡迴校園，展開永續故事之旅，藉由「故事」的力量傳遞永續理念，引導孩子學會觀察生活中的細節，進而主動關注環境和地球的未來。截至今年6月底，康軒已舉辦近80多場說故事活動，影響超過1萬5千名學童。

藉由繪本、桌遊等素材，孩子可以用輕鬆有趣的方式理解永續議題。 圖／李清宇 提供

說故事直擊孩子的反應，永續人人做得到！

專業說故事老師、童書作家暨親子共讀講師 陳櫻慧表示，SDGs看似艱深，其實與生活息息相關，繪本是很生活化的媒介，藉由故事、圖像元素以及小朋友熟悉的動物，可以在短時間內引發孩子們思考討論，點燃永續意識。

陳櫻慧認為康軒校園說故事活動最珍貴的意義，就是可以第一線直擊孩子們的反應，「看到孩子專注的眼神，以及提問時的踴躍回答，我知道孩子們已經掌握到一個重要關鍵──就是『永續這件事跟我有關！』」

陳櫻慧認為校園說故事活動可以第一線直擊孩子的反應，讓孩子與永續產生連結。 圖／李清宇 提供

翻轉教科書思維，向真實世界取經

「SDGs的精神是：向真實世界學習，為真實世界行動。不同年齡層需要用不同的方式切入。」台北市西園國小張嘉玲老師指出，儘管學校非常重視永續教育，但小學生的課表中沒有一堂課叫做「永續課」，每個年齡層對永續的理解力也不同，如何將永續議題與教材連結？如何在課堂中引導？需要老師多方搜尋資料與深度學習。康軒針對低中高年級的學生設計不同的教材和故事繪本，把永續概念融入，內容可深可淺，不只讓孩子覺得有趣，同時也引導他們在生活中解決問題。

臺北市西園國小張嘉玲老師分享學校推動永續教育的難題。 圖／李清宇 提供

從故事開始，讓永續走入日常

康軒文教副總經理李良娉分享，「永續教育是一個長遠的事業，校園說故事只是一個起點，以較輕鬆的方式觸動孩子與老師的心，讓永續從覺察開始，在心中扎根。」

康軒文教副總經理李良娉，分享康軒推動永續的精神。 圖／李清宇 提供

在打造優質教育的同時，康軒也身體力行落實永續精神，成立「永續發展委員會」，從各事業處規劃各項永續行動，同時積極將永續理念由內部推展至外部，攜手合作廠商，一起回收教科書進行再製、以減少碳排放。內部號召同仁與合作夥伴參與淨灘、倡議「Earth Hour地球一小時」關燈行動與「減碳存摺」活動，鼓勵夥伴多多搭乘綠色運具，「我們從教育做起，到企業全力推動，並帶動個人都能為永續行動起來，康軒致力讓永續成為日常的一部分，不只是口號，更是一種生活態度。」

展望未來，康軒計畫培訓更多「永續大使」，與專業說故事老師攜手走進各地校園，將永續種子撒向更廣更遠的地方。藉由一場場說故事活動，從點到面串連成改變世界的力量，為下一代打開永續教育的大門 ，這正是康軒始終堅持的初心──許孩子一個美麗的未來。

康軒從教育扎根、企業推動到個人實踐，落實永續精神，許孩子一個美麗的未來。 圖／李清宇 提供

