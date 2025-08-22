葉丙成涉性平案請假3個月 調查展延到期
教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，被移交性平會調查，葉丙成請假至今約3個月，性平會7月底決議展延期程，今天到期。
葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露性平案當事人個資。教育部5月21日宣布將葉丙成移交性平會立案調查，並於5月26日宣布葉丙成請假接受調查。
依照性別平等教育法第36條，性平調查須於2個月內完成。不過性平會於7月底決議，因還須審酌相關人提出的佐證資料及意見陳述，依同法條第1次展延期程到8月22日。
外傳葉丙成在114學年度第1學期，在台大開設了專題研究等5門課程，已達到一般教授水準，可能是要歸建回學校任教。台大校方則表示，葉丙成自民國113年5月20日以來，借調教育部擔任政務次長，至今沒有改變。
