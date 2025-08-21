東海攜新加坡南洋理工大學、游榮吉基金會共推偏鄉教育

「2025亞太教育心理論壇」21日在國立新加坡管理大學（SMU）舉行，由位於新加坡的亞洲應用心理學學會與游榮吉教育基金會共同主辦，東海大學公共事務暨校友服務處與台灣新媒體教育與科技協會協辦。

與會者包括東海大學副校長張嘉修、南洋理工大學新加坡國立教育學院副院長陳志銳教授、前空中大學副校長沈中元教授、北京師範大學教育學部葉建宏教授、新北市雲海國小主任吳淑芬。

以及英國Stanfort Academy院長許祺利、新加坡國立管理大學行銷經理Jenny Sheng、東海大學EMBA黃兆璽教授、亞洲應用心理學學會創辦人謝宗順研究員和台灣禾康消防永續長周學鏵，共同就「教育韌性的現況與挑戰」展開跨國對話。

新加坡國立大學教授Dr.TONG Yen Wah與南洋理工大學副院長陳志銳教授，更親自安排新加坡國大與新加坡南洋理工大學的導覽，分享新加坡創新的優質教育。

「教育韌性是亞洲未來競爭力的基石。」駐新加坡台北代表處代表童振源大使，在「2025亞太教育心理論壇」開幕致詞時強調，疫情、少子化與地緣政治等多重挑戰，使教育體系承受前所未有的壓力。

童振源表示，面對新科技與新環境，教育已面臨遇到巨大的挑戰，必須重新學習與體驗，以培養「面對不確定的能力」。他認為，今天教師的責任不只是教育的傳遞，更是如何培養心裡的素質與激發學習的內在動力，教育的本質之一更是陪伴彼此在不確定中成長，這也是所謂「教育韌性」的真正精神。

童振源相當支持教師海外學習，孩子走出偏鄉，也期待東海大學和游榮吉教育基金會可以幫助孩子到新加坡學習。

陳志銳指出，教育不僅是知識傳遞，更是社會安定與下一代適應力的基礎，「唯有在動盪中維持教育穩定，才能確保亞洲的長遠發展。」

陳志銳分享新加坡在教育治理的經驗，也建議透過跨國合作交流建立共同策略與教育提升。他特別強調，教育國際化必須兼顧偏鄉與弱勢群體，唯有資源共享，教育的公平與韌性才能落實。

游榮吉教育基金會執行長沈中元，引用基金會董事長游仲堅所言：「沒有教育到不了的遠方。」這場論壇展現了跨國教育合作的決心，也預告未來偏鄉學童與教師，將因國際交流而獲得新的生命力。

他進一步宣布，在游仲堅董事長的支持下，將與東海大學、南洋理工大學將合作推動「偏鄉學童赴新加坡學習英文計畫」及「偏鄉教師進修心理輔導教育課程」。

張嘉修指出，教育韌性需要理論與實務並進，並強調「台灣與亞洲的教育經驗應透過SCI與 SSCI發表，轉化為全球共享的知識資產。」他呼籲學術連結成為亞洲教育走向世界的重要途徑。謝宗順說，在疫情後的亞洲，教育不再只是課堂的教學，更是國家社會的長遠投資。

引言人黃兆璽指出，教育韌性並非奢侈品，而是保障孩子學習權利的基本防線。他指出，唯有攜手縮小數位落差、強化心理支持，才能讓教育在逆境中不只是生存，而是成長。「教育韌性不是單一制度的產物，而是社區、學校與非營利組織共同努力的成果。」

葉建宏則以「人工智慧與心理學視角」為題，提出AI（人工智慧）在教育心理研究中的應用潛力，認為未來教育必須結合數位科技與心理科學，才能在快速變遷的社會中保持韌性。

論壇期間，主辦單位特別安排首屆教育韌性參訪行程，帶領與會貴賓與青年代表走訪世界排名第八的新加坡國立大學、排名第十一的南洋理工大學及其國立教育學院。透過近距離的觀摩，與會者見證三所世界級大學在教育研究、制度設計與師資培訓上的成果。 駐新加坡台北代表處代表童振源大使出席「2025亞太教育心理論壇」。東海大學提供

