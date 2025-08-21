請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
教育部政務次長葉丙成涉及洩漏性平案學生個資，遭7名民進黨立委送教育部性平會調查，至今已請假近90日，最遲需於22日公告結果，有教師向本報指出，葉丙成本學期已在台大開五門課，疑似為歸建鋪路，教育團體指出，葉丙成始終搞不清楚自己的身份就是代表教育部，也錯估自己對輿論的影響，如此戀棧不去，恐怕會為教育部帶來更多困擾。
葉丙成因臉書貼文涉及洩漏性平案學生個資，起初溝通遲遲不刪文，直到遭自家民進黨立委「七娘教子」送入性平會，創下教育部政次被送性平會先例。該案事發至今已近三個月，調查一延再延，但據本報了解，教育部於19日召開性平會，將於22日公布結果。
一名教育部內部人士對此感嘆，學生若有不滿，但身為老師沒必要回嘴，這是當老師都有的常識。而葉覺得自己被誣賴，偏要訴諸臉書平台發言，但從頭到尾都忘了自己是網紅、有輿論影響力，更忽略輿論對當事學生的影響，「這種狀況他當然要負責。」
升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，葉丙成過去在社群平台上提到，會在次長和老師的身份間切換拿捏，但他始終沒搞清楚，一言一行就是代表教育部，其用教育部業務南下彰化宣導，在回程高鐵上連吃肉圓也要發臉書，到底是所為何事。
魏佳卉指出，葉錯估網紅對輿論的影響力，更缺乏身為教育部政務官的自覺，戀棧不去又無法自我約束，恐怕未來也只會為教育部帶來更多麻煩。
另外，有台大教授向本報指出，葉丙成本學期已在台大開設約五門課，已達到正教授的學分數門檻，可能正為歸建鋪路，又葉本學期開設簡報製作與表達課，課程概述內卻只有滿滿的學生感言和美溢之詞。
對此，台大表示，葉丙成自去年5月20日借調教育部，至今未有改變。課程資訊是提供教師對課程內容及課程規劃等相關資訊，提供學生選課的參考及修課安排，校方原則上尊重教師提供的資訊。
