國際奧林匹亞機器人全國總決賽今登場 160支隊伍同場較勁

「2025年WRO國際奧林匹亞機器人暨MARC AI全國總決賽」8月21日至24日在嶺東科技大學登場，全國超過160支菁英隊伍同場較勁，年輕學子展現對人工智慧與機器人技術的創意，總決賽冠軍可代表台灣11月赴新加坡參加世界賽。

今年賽事以「未來機器人」為主題，規劃多元挑戰賽程，涵蓋從國小到高中各年齡層的組別。包括國小組的「衛星運作」、國中組的「火星探索」、高中組的「火箭組裝」，以及「機器人運動」、「未來新創家」、「未來工程師」與「MARC太空能量保衛戰」等賽制，考驗選手的跨域思維、實作能力與團隊協作。

WRO（World Robot Olympiad）為全球知名科技教育競賽，涵蓋106個參與國，長年是世界各國學生展現機器人專業實力的重要舞台。台灣賽區由台灣玉山機器人協會推動，持續與各級學校與教育局合作，將機器人教育向下扎根，培育具備國際視野與AI實力的青年人才。

嶺東科大校長陳仁龍說，機器人教育兼具跨域整合與高度實作特色，不僅能啟發學生邏輯思維，也能提升問題解決與創新能力。嶺東科大近年已將「資訊學院」升格為「智慧科技學院」，積極強化AI與ICT人才培育，期許參賽學生勇於突破自我，展現最具創意的科技實踐力。

嶺東科大智慧科技學院本次承辦全國總決賽，展現深耕科技教育的承諾，更彰顯坐擁中台灣AI創新人才重鎮的地位，為台灣教育與未來科技寫下新篇章。 「2025年WRO國際奧林匹亞機器人暨MARC AI全國總決賽」8月21日至24日在嶺東科技大學登場，全國超過160支菁英隊伍同場較勁。圖／嶺東科大提供

商品推薦