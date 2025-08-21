歐洲35名官員來台密集學華語 深化台歐教育合作
教育部今年邀請來自16個歐洲國家的35名官員來台研習，在12天的密集華語課程中，並規劃有關台灣教育、政治、經濟及社會文化的專題講座，深化台灣與歐洲間的交流合作。
今年的歐洲官員研習活動，由中山大學規劃專題講座，並透過專業華語師資，帶領團員在學習華語的同時，深入認識台灣。活動中還拜會外交部、經濟部國際貿易署、歐洲在台商務協會、台灣歐洲聯盟中心等機構，讓各部會與歐洲官員交流。
教育部次長朱俊彰表示，期盼這次研習能深化台歐交流，開拓更多教育合作契機。國際及兩岸教育司長李毓娟則說，台灣長期以來與許多歐洲國家在貿易投資、科學研究、教育文化、人權、性別平等及永續發展等領域都有良好合作，建立堅實夥伴關係，期待未來能持續拓展，共創更多合作成果。
參與研習的官員透過教育部分享，這次研習能夠一窺台灣文化與歷史，從課程中認識到漢字的演變、語法結構及發音技巧，也感受到台灣的文化底蘊，是一次難得的經驗。
【文教熱話題】
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言