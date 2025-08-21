歐洲35名官員來台密集學華語 深化台歐教育合作

教育部今年邀請來自16個歐洲國家的35名官員來台研習，在12天的密集華語課程中，並規劃有關台灣教育、政治、經濟及社會文化的專題講座，深化台灣與歐洲間的交流合作。

今年的歐洲官員研習活動，由中山大學規劃專題講座，並透過專業華語師資，帶領團員在學習華語的同時，深入認識台灣。活動中還拜會外交部、經濟部國際貿易署、歐洲在台商務協會、台灣歐洲聯盟中心等機構，讓各部會與歐洲官員交流。

教育部次長朱俊彰表示，期盼這次研習能深化台歐交流，開拓更多教育合作契機。國際及兩岸教育司長李毓娟則說，台灣長期以來與許多歐洲國家在貿易投資、科學研究、教育文化、人權、性別平等及永續發展等領域都有良好合作，建立堅實夥伴關係，期待未來能持續拓展，共創更多合作成果。

參與研習的官員透過教育部分享，這次研習能夠一窺台灣文化與歷史，從課程中認識到漢字的演變、語法結構及發音技巧，也感受到台灣的文化底蘊，是一次難得的經驗。

