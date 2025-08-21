軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
行政院會今天通過「115年度中央政府總預算案」，未包含軍公教調薪方案，對此，全教總批評政府施政犧牲公教人員權益，應帶頭為公教加薪，並杜絕黑箱、儘速完成法制化。另外，全教總指出，現退撫基金一樣採取20年撥補方案，政府應依最新精算分10年撥補退撫基金，確保基金永續。
行政院會今日確定明年度軍公教不加薪，全教總直言，日前的調薪座談會，確實就是過水性質的「摸頭大會」。全教總認為，公教待遇調整之所以備受批評，關鍵在於現行調薪機制的不透明，「軍公教員工待遇審議委員會」既缺乏法律授權，又完全排除基層代表，最終拍板權則在行政院長。
全教總主張，「破除黑箱、開放參與、建立制度」，要求政府善待員工，主動為公教加薪，帶動正向循環，同時籲請國會盡速完成薪資審議法制化進程，並建立能明確因應通貨膨脹，足以吸引優秀國民任職的待遇調整機制，落實經濟果實共享，確保調薪合理反映當前經濟社會情勢。
另外，全教總指出，退撫基金的撥補自111年立法院三讀通過政府應依精算報告撥補退撫基金新、舊財務缺口以來，行政院已連續2年短編，按退撫基金第9次精算，基金財務缺口又比第8次精算更加惡化。
而行政院今年再度短編，全教總批評行政院漠視雇主責任與基金永續，明明有總支出較少又有助於改善基金財務狀況的「分10年撥補方案」，行政院卻執意採取「20年撥補方案」。依最新第9次精算，若分十年撥補，公教每年應分別撥補201、136億元，行政院除應依十年撥補方案足額編列預算外，亦應補足113年後短編之差額，以確保基金永續。
