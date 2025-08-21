促進台歐文化交流 16歐洲國家官員訪台參與華語研習

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
歐洲國家官員研究訪問團始業式。圖／教育部提供
歐洲國家官員研究訪問團始業式。圖／教育部提供

教育部今年8月邀請16個歐洲國家、35位官員展開為期12天訪台研習，規劃了解台灣教育、政治、經濟與社會文化等議題，並安排華語學習課程，藉由專業華語師資帶領歐洲參訪國了解華語與文化底蘊。

教育部表示，本次研習由國立中山大學規劃，並辦理台歐交流座談。研習除台歐雙方文教交流外，也安排歐洲國家官員拜會外交部、經濟部、歐洲在台商務協會及台灣歐洲聯盟中心等機構，以利各部會掌握歐洲國家各領域最新發展。

教育部常務次長朱俊彰於致詞時表示，期盼研習能深化台歐交流，開拓更多教育合作契機。教育部於114年8月13日宴請官員，國際及兩岸教育司李毓娟則談到，台灣長期以來與許多歐洲國家在貿易投資、科學研究、教育文化、人權、性別平等及永續發展等領域都有良好合作，並已建立堅實夥伴關係，期待未來能持續拓展更多合作。

參與研習官員分享，藉由本次華語研習課程能夠一窺台灣文化與歷史，十分難得。也從課程中認識到漢字的演變、語法結構及發音技巧，體會到中文之美也感受到台灣的文化底蘊，是一次難得的經驗。

華語 教育部 中山大學

