苗栗縣圖結合中元、教師節 推出11場志工說故事

今年因農曆閠六月，中元節和教師節都在國曆九月，苗栗縣立圖書館9月特別安排將兩個節日串連，以「中元普渡慈悲心、祭孔尊師智慧長」為主題，推出11場富含教育意涵與文化傳承的志工說故事活動，邀親子共度一段富有溫度與智慧的閱讀時光。

苗栗縣教育處表示，教師節是至聖先師孔子誕辰，也是感謝老師教導的節日，肯定教師為教育事業所做的貢獻與努力。今年教師節是周日，全民一起放假，校園中有許多優良教師的頒獎活動和敬師活動，學生也會在當天寫卡片、送小禮物表達敬意，校園洋溢溫馨氣氛。

教育處圖書資訊科表示，中元節又稱盂蘭盆節、七月半，是華人地區重要的民俗節日，也是感恩和孝親的節日，人們會透過祭拜活動，祈求平安順利。主要習俗包括普渡、放水燈、搶孤和跳鍾馗。普渡是祭拜好兄弟，放水燈則是引領水中的孤魂野鬼前來享用祭品，搶孤是競賽活動，跳鍾馗則是道士驅趕邪氣的儀式。

苗栗縣立圖書館結合這兩項節慶，9月每周三下午3點到4點，每周六、日上午10點到11點安排志工輪番說故事，內容包括「普渡過中元」、「水燈祈福慶中元」、「斑馬老師的教師節」、「大熊校長」、「阿婆的時光寶盒」等，適合0至5歲嬰幼兒、幼兒園及國小低中年級學童家庭參與，歡迎家長陪同孩子一同走進故事的世界。

縣圖表示，今年9月 的說故事活動有一大亮點，在9月24日周三下午3點至4點，特別舉辦客語故事「阿婆的時光寶盒」，透過阿婆與恩恩搭乘時光機回到過去，一一找回時光寶盒中珍藏記憶精靈的旅程故事，讓小朋友藉由新丁燈與新枝燈、姑婆牌精靈、香爐精靈與土地龍神等可愛角色與有趣的故事，認識客家族群祭儀文化特色，從小建立性別平等的觀念與知識，故事也帶領祭儀演變歷程，讓聽眾感受並認識客家族群的祭儀文化脈絡。

縣府表示，閱讀是學童成長的重要基石，聽故事能夠豐富孩子的背景知識，提升孩子的創造力與想像力，同時也能增進親子間的情感交流；希望透過這些活動，讓孩子在快樂的氛圍中成長，並啟發他們對閱讀的熱愛。9月志工說故事活動的時間與場次可參考海報或洽詢縣立圖書館，電話：037-350916，也可參閱苗栗縣政府網站（https://www.miaoli.gov.tw/）及苗栗縣立圖書館網站（https://lib.miaoli.gov.tw/）。 苗栗縣立圖書館9月特別安排將兩個節日串連，以「中元普渡慈悲心 祭孔尊師智慧長」為主題，推出11場富含教育意涵與文化傳承的志工說故事活動。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣立圖書館9月特別安排將兩個節日串連，以「中元普渡慈悲心 祭孔尊師智慧長」為主題，推出11場富含教育意涵與文化傳承的志工說故事活動。圖／苗栗縣政府提供

