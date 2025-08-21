肉形石搭「玉鴨」遊宜蘭 「故宮國寶出遊去」首度前進東台灣
國立故宮博物院與宜蘭縣政府今天舉行展覽合作簽約儀式，預告「故宮國寶出遊去」將首度前進東台灣，自12月23日至明年3月22日於宜蘭縣立蘭陽博物館推出「勁水國寶：故宮×蘭博特展」，將故宮文物結合在地文化，交織蘭陽獨具魅力的山海田風景。
「勁水國寶」特展由故宮與蘭陽博物館共同策劃，以「水」為主題，精選15件故宮文物組成展出陣容。在人氣國寶〈清 肉形石〉領軍下，搭配〈宋至元 玉鴨〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉、〈清 霽青釉描金游魚圖轉心瓶〉等展品，涵蓋山水玉雕、田園與水景紋飾瓷器，以及栩栩如生的藝術珍品，映照宜蘭水脈交織出的「山•海•田」意境，展現「好山好水」孕育的豐饒物產。
故宮院長蕭宗煌表示，在行政院核定「新故宮計畫」的支持下，故宮持續推動「故宮國寶出遊去」專案，與各縣市地方政府合作，將文物典藏分享至地方館所展出，實踐文化資源共享。
自2020年起，故宮國寶足跡已遍及中部彰化、南部台南、離島澎湖，今年12月更將首度前進蘭陽平原，與宜蘭縣政府、蘭陽博物館攜手推出「勁水國寶：故宮×蘭博特展」。本次特展精選故宮文物，以及宜蘭地區珍貴的考古出土文物，搭配創新數位科技，打造兼具文化深度與地方特色的展覽，讓故宮走入你我生活當中，同時為地方觀光注入嶄新動能，落實成為「全民的故宮」、「生活的故宮」。
故宮表示，民眾可透過「史前宜蘭的水水遺物」單元，遙想水如何引領先民踏上蘭陽平原，又如何孕育精美工藝，點滴化作歷史珠玉，靜靜訴說水的恩澤與詩意。展覽同時融入數位科技，結合新媒體藝術與互動裝置，讓觀眾更貼近文物，並喚起對環境永續的關注與珍惜，為傳統文化注入當代觀點與新活力。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言