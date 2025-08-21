肉形石搭「玉鴨」遊宜蘭 「故宮國寶出遊去」首度前進東台灣

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「勁水國寶」以「水」為主題，精選15件故宮文物組成展出陣容。在人氣國寶〈清 肉形石〉領軍下，搭配〈宋至元 玉鴨〉等展品，展現宜蘭的「好山好水」。圖／故宮提供
國立故宮博物院與宜蘭縣政府今天舉行展覽合作簽約儀式，預告「故宮國寶出遊去」將首度前進東台灣，自12月23日至明年3月22日於宜蘭縣立蘭陽博物館推出「勁水國寶：故宮×蘭博特展」，將故宮文物結合在地文化，交織蘭陽獨具魅力的山海田風景。

「勁水國寶」特展由故宮與蘭陽博物館共同策劃，以「水」為主題，精選15件故宮文物組成展出陣容。在人氣國寶〈清 肉形石〉領軍下，搭配〈宋至元 玉鴨〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉、〈清 霽青釉描金游魚圖轉心瓶〉等展品，涵蓋山水玉雕、田園與水景紋飾瓷器，以及栩栩如生的藝術珍品，映照宜蘭水脈交織出的「山•海•田」意境，展現「好山好水」孕育的豐饒物產。

故宮院長蕭宗煌表示，在行政院核定「新故宮計畫」的支持下，故宮持續推動「故宮國寶出遊去」專案，與各縣市地方政府合作，將文物典藏分享至地方館所展出，實踐文化資源共享。

自2020年起，故宮國寶足跡已遍及中部彰化、南部台南、離島澎湖，今年12月更將首度前進蘭陽平原，與宜蘭縣政府、蘭陽博物館攜手推出「勁水國寶：故宮×蘭博特展」。本次特展精選故宮文物，以及宜蘭地區珍貴的考古出土文物，搭配創新數位科技，打造兼具文化深度與地方特色的展覽，讓故宮走入你我生活當中，同時為地方觀光注入嶄新動能，落實成為「全民的故宮」、「生活的故宮」。

故宮表示，民眾可透過「史前宜蘭的水水遺物」單元，遙想水如何引領先民踏上蘭陽平原，又如何孕育精美工藝，點滴化作歷史珠玉，靜靜訴說水的恩澤與詩意。展覽同時融入數位科技，結合新媒體藝術與互動裝置，讓觀眾更貼近文物，並喚起對環境永續的關注與珍惜，為傳統文化注入當代觀點與新活力。

「勁水國寶」以「水」為主題，精選15件故宮文物組成展出陣容。在人氣國寶〈清 肉形石〉領軍下，展現宜蘭的「好山好水」。圖／故宮提供
文物 國寶 國立故宮博物院

