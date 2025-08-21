新北終身學習商鋪9月15日「開張」集結103家業者開免費課程
學習就在日常裡，街角商鋪也能是知識起點。新北市教育局今上午舉辦「終身學習商鋪」啟動記者會，串聯全市29區、103家商鋪，預計開309堂免費課程，9月15日正式開跑。教育局長張明文說，新北2022年推學習型城市計畫，去年獲認證城市、推展終身學習商鋪，提供多元且貼近生活的課程。
今日現場邀請土城「王鼎時間科藝體驗館」示範課程，帶領長者認識鐘錶運作原理、組裝鐘錶，並展示去年度參與商鋪展示成果，包括陶然工坊陶藝、三峽染工坊藍染、樹林口農場食農體驗、明德堂百年香鋪製香器具及陳逢顯毫芒雕刻館雕刻工藝，展現社區學習據點的魅力。
王鼎時間科藝體驗館長林之馨說，透過商鋪平台，將鐘錶工藝知識與實作經驗，傳遞給不同年齡世代，看到學員完成作品成就感與喜悅，就是推動課程的動力。曾參與陳逢顯毫芒雕刻館課程學員胡林小姐分享，透過課程初次接觸傳統工藝，除學習精細技法，更深刻體會在地文化之美，期待未來有更多元的商鋪課程可參與。
教育局表示，今年終身學習商鋪將擴大規模，課程涵蓋文化藝術、環境教育、食農體驗等多元主題，9月起開放於「新北市學習地圖網」報名。目前已整合全市21類、702個終身學習機構課程資訊，提供市民一站式查詢與報名服務。
