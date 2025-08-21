2025南國漫讀節9月場次開放報名！跟著講師到鄉鎮去旅行吧

2025南國漫讀節將從8月底起跑，9月講座場次也全面公布，將走入屏東各地的圖書館、獨立書店，邀請不同的講者，帶來各種不同類型的講題，呼應本屆主題為「跟著○△～去旅行」，以不同圖形符號象徵屏東的人文、山巒及海景，更代表思想的多元性。

9月6日13點在屏東總圖3樓大階梯，由「獨角獸計劃」的創辦人李惠貞帶來「在閱讀裡成為一個更自由的人」講座，，將分享閱讀如何成為通往自由的練習途徑；同日15點飲食生活作家葉怡蘭，帶來「味蕾安頓即是家──我的餐桌旅行與日常」講座，談旅行中如何藉由當地料理與食材的探訪以至旅中自炊的實作，透徹追求在地風土滋味。

9月7日在繫。本屋將有3場講座接連登場，13點由作家林立青以「從工地望世界：基層眼中的國際風雲與榮耀時刻」為題，透過這些「基層視角」對比國家榮光，反思真正的進步應如何落實在更多無名者的生命裡並帶領弱勢翻身。14點30分作家魏兆廷以「從餐桌到祭典：黑鮪魚的故鄉，不只是一條魚」為題，暢談透過黑鮪魚帶出的獨特屏東東港獨有的文化與情感；16點作家Dato以「一個人旅行，是一種修復與療癒」為題，談旅行如何成為生活壓力的出口與心靈復原的契機。

9月13日來到鹽埔圖書館，14點為作家利格拉樂·阿女烏分享「女族記事：原住民女性的生命書寫」，談女性原住民的創作歷程；15點30分音樂創作者顏志文，將以「簷下的樂音：用音樂書寫屏東客庄」為題，從自身創作出發，談如何找到自己內心最深刻的連結，便有可能創作出最動人的作品。

9月14日在東港王船館，14點由飲食作家郭銘哲分享「從家鄉到故鄉：漫談極具特殊地域性的風土與飲食小吃」，從高雄到屏東的各色碗中盤中的香氣串接，串出島嶼南方的迷人飲食風景；15點30分插畫家林小杯，以「有一隻狗，在故事裡陪著我：親子故事創作時光」為題，從繪本出發講述親子故事與相處間的各種情感面。

9月27日在萬丹圖書館，14點YouTuber史考特將帶來「從小扎根，看見台灣種的日常與自然共感」講座，有著英文學習背景與台灣原生植物觀察的他，鼓勵小朋友從小就認識台灣原生種植物的美好；16點作家周芬伶以「散文的歧路花園」為題，講述自己多年來的創作歷程。

9月28日來到艸魚禾堂，13點由作家羅沁穎分享「文化底蘊＆深根創新：從日本經驗來看國旅雪崩後如何突破」，討論台灣與日本不同的旅行元素與文化，如何吸引更多觀光客前來；14點30分作家劉容襄將暢談「數位教養新思維：讓孩子健康使用科技」親子議題，分享如何在數位環境中建立良好親子關係。

更多2025南國漫讀節活動訊息，請上屏東縣政府文化處官網與FB查詢，報名網址： https://linktr.ee/readinginpt 9月27日在萬丹圖書館，由史考特（左圖）、周芬伶舉辦講座。圖／各講師提供 9月28日來到艸魚禾堂，分別由羅沁穎（左圖）、劉容襄分享講座。圖／各講師提供 9月6日於屏東總圖3樓大階梯，由李惠貞（左圖）、葉怡蘭舉辦講座。圖／各講師提供 9月7日於屏東繫。本屋，分別由林立青（左圖起）、魏兆廷與Dato舉辦講座。圖／各講師提供 9月14日於東港王船館，分別由郭銘哲（左圖）、林小杯分享講座。圖／各講師提供

