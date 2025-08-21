桃消三民分隊攜手美語補習班 雙語化宣導加強兒童防溺意識
暑假進入尾聲，許多家長與孩童把握最後時光，紛紛前往各大水域、遊樂園遊玩戲水。桃園市政府消防局第一大隊三民分隊近日與知名美語補習班攜手，舉辦了一場別開生面的「雙語化夏季防溺消防宣導」活動。此次活動結合雙語教學，透過生動活潑的互動遊戲與情境模擬，不僅提升語言能力，也強化防溺觀念，共同為戲水安全把關。
現場特別設置三大關卡，包含結合腦力激盪與投擲準度的「九宮格金頭腦」、模擬各種緊急狀況並學習正確撥打報案電話的「即刻救援」以及深入認識救溺、防溺知識的「戲水小達人」，小朋友們在遊戲中不斷提升防災意識，培養臨危不亂的判斷力；順利完成挑戰的小英雄，更能獲得精美紀念品，讓學習充滿趣味與成就感。
除了體驗關卡，小朋友們也透過外語字卡看板，學習「Use a rope, give a throw. Don’t jump in, just stay on shore!」、「Play it cool, follow the rule. Go home safe from every pool.」等正確救溺觀念。將生活安全教育融入雙語課程，讓孩童們在學習語言的同時，也學會保護自己。
三民分隊長黃柏豪表示，消防人員長期致力於推廣學齡兒童防溺教育，此次活動結合雙語化宣導，不僅讓防溺知識傳遞更生動、有效，也幫助孩子們在面對緊急狀況時，能更直觀地做出正確判斷與反應，守護自身安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消三民分隊攜手美語補習班 雙語化宣導加強兒童防溺意識
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言