快訊

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

賓士BMW奧迪跌落神壇 價值面臨「諾基亞時刻」

桃消三民分隊攜手美語補習班 雙語化宣導加強兒童防溺意識

桃園電子報／ 桃園電子報

S 163586090 0
三民分隊近日與知名美語補習班攜手，舉辦了一場別開生面的「雙語化夏季防溺消防宣導」活動。圖：消防局提供

暑假進入尾聲，許多家長與孩童把握最後時光，紛紛前往各大水域、遊樂園遊玩戲水。桃園市政府消防局第一大隊三民分隊近日與知名美語補習班攜手，舉辦了一場別開生面的「雙語化夏季防溺消防宣導」活動。此次活動結合雙語教學，透過生動活潑的互動遊戲與情境模擬，不僅提升語言能力，也強化防溺觀念，共同為戲水安全把關。

S 163586087 0
除了體驗關卡，小朋友們也透過外語字卡看板，學習正確救溺觀念。圖：消防局提供

現場特別設置三大關卡，包含結合腦力激盪與投擲準度的「九宮格金頭腦」、模擬各種緊急狀況並學習正確撥打報案電話的「即刻救援」以及深入認識救溺、防溺知識的「戲水小達人」，小朋友們在遊戲中不斷提升防災意識，培養臨危不亂的判斷力；順利完成挑戰的小英雄，更能獲得精美紀念品，讓學習充滿趣味與成就感。

除了體驗關卡，小朋友們也透過外語字卡看板，學習「Use a rope, give a throw. Don’t jump in, just stay on shore!」、「Play it cool, follow the rule. Go home safe from every pool.」等正確救溺觀念。將生活安全教育融入雙語課程，讓孩童們在學習語言的同時，也學會保護自己。

三民分隊長黃柏豪表示，消防人員長期致力於推廣學齡兒童防溺教育，此次活動結合雙語化宣導，不僅讓防溺知識傳遞更生動、有效，也幫助孩子們在面對緊急狀況時，能更直觀地做出正確判斷與反應，守護自身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消三民分隊攜手美語補習班 雙語化宣導加強兒童防溺意識

延伸閱讀：

  1. 【有片】路口遭汽車擊落 女騎士倒地哀嚎畫面曝
  2. 公車拋錨路中央 桃警聯手熱心民眾齊力排除事故

朋友 補習 語言

延伸閱讀

歷經多次陳抗 彰化田中三民農地重劃區一因素終於今動工

桃園消防攜手托嬰中心演練避難逃生 面對火災可以保護孩子周全

中市府科長遭爆濫用公務車 消防局啟動內部調查

試駕遇仙人跳？ 消費者控疑遭業務設局「逼買車還求償百萬」

相關新聞

衛武營歌劇10年獻演全本華格納「羅恩格林」 邀國軍回「營」看彩排

衛武營迎來歌劇製作十周年，將推出全本華格納歌劇《羅恩格林》。台灣首演的此作在導演莎賓娜．哈特曼亨（Sabine HART...

想學林逸欣父母「富養」孩子 雙薪家庭親密育兒有撇步

藝人林逸欣近日分享一段婚禮播放的成長影片，短短幾天突破700萬點閱，許多網友大讚被愛長大的孩子真的不一樣。近年親密派教養方式崛起，科學也證實安全依附才是孩子情緒穩定關鍵；雙薪家庭壓力大，有辦法在有限時間「富養」孩子嗎？親職專家傳授訣竅，並強調要把守溫和而堅定的界線。

Nike創辦人認同唐獎得主Druker 贈20億美元給奈特癌症研究所

運動品牌Nike創辦人Phil Knight及夫人Penny Knight上周捐贈20億美元給美國奧勒岡健康與科學大學的...

目睹家庭暴力帶來創傷 教育部辦研習提升輔導人員知能

為深化大專校院專業輔導人員辨識目睹家庭暴力個案的能力，並提升實務介入與諮商輔導技巧，教育部今日於國立政治大學舉辦「114...

全國海洋教育觀摩會金門開幕 22縣市齊聚交流成果

由教育部國民及學前教育署指導、金門縣政府主辦的「114年度全國海洋教育成果觀摩會暨教師研習」今天上午在金門昇恆昌太武宴會...

產地受災 菜肉雙漲 學校團膳改菜單

颱風、豪雨重創中南部農產，蔬菜、豬肉價格雙雙飆漲，接下來學校開學，將衝擊營養午餐。雲林國中、小學提前下周一開學，多間學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。