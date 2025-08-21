三民分隊近日與知名美語補習班攜手，舉辦了一場別開生面的「雙語化夏季防溺消防宣導」活動。圖：消防局提供

暑假進入尾聲，許多家長與孩童把握最後時光，紛紛前往各大水域、遊樂園遊玩戲水。桃園市政府消防局第一大隊三民分隊近日與知名美語補習班攜手，舉辦了一場別開生面的「雙語化夏季防溺消防宣導」活動。此次活動結合雙語教學，透過生動活潑的互動遊戲與情境模擬，不僅提升語言能力，也強化防溺觀念，共同為戲水安全把關。

現場特別設置三大關卡，包含結合腦力激盪與投擲準度的「九宮格金頭腦」、模擬各種緊急狀況並學習正確撥打報案電話的「即刻救援」以及深入認識救溺、防溺知識的「戲水小達人」，小朋友們在遊戲中不斷提升防災意識，培養臨危不亂的判斷力；順利完成挑戰的小英雄，更能獲得精美紀念品，讓學習充滿趣味與成就感。

除了體驗關卡，小朋友們也透過外語字卡看板，學習「Use a rope, give a throw. Don’t jump in, just stay on shore!」、「Play it cool, follow the rule. Go home safe from every pool.」等正確救溺觀念。將生活安全教育融入雙語課程，讓孩童們在學習語言的同時，也學會保護自己。

三民分隊長黃柏豪表示，消防人員長期致力於推廣學齡兒童防溺教育，此次活動結合雙語化宣導，不僅讓防溺知識傳遞更生動、有效，也幫助孩子們在面對緊急狀況時，能更直觀地做出正確判斷與反應，守護自身安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消三民分隊攜手美語補習班 雙語化宣導加強兒童防溺意識

