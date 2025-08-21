衛武營歌劇10年獻演全本華格納「羅恩格林」 邀國軍回「營」看彩排

衛武營迎來歌劇製作十周年，將推出全本華格納歌劇《羅恩格林》。台灣首演的此作在導演莎賓娜．哈特曼亨（Sabine HARTMANNSHENN）的創新詮釋下，將中世紀傳說轉譯為當代「金權寓言」，讓劇中角色褪去鎧甲，換上西裝。9月4日起的4場演出將以雙卡司陣容磅礴登台，在4.5小時的壯闊篇章中，帶領觀眾見證愛情、信任與權力的永恆掙扎。

衛武營上周末在台北萬座曉劇場舉行排練，現場即使沒有正式舞台佈景，卻用高亢激昂的樂音與絲絲入扣的戲劇情感張力，預告史詩鉅作的震撼登場。

而為了向辛苦犧牲奉獻的軍人致敬，今年九三軍人節（三）當天晚上6時，衛武營將開放《羅恩格林》彩排邀請軍職人員、軍校學生免費欣賞。意者即起起可上OPENTIX售票系統免費索取電子票券，每人至多可領取兩張票，彩排當日於入場處持票券和效期內之軍人或軍校學生證件即可入場。

衛武營表示，衛武營自清朝時期即為台灣重要軍事駐地，逾百年的時間經歷清朝領地、日治時期到二戰後政府遷台，近代更成為新兵訓練中心，將無數的熱血青年打磨成保家衛國的精兵悍將。從軍營轉為都會公園後，首次大規模邀請軍人回「營」欣賞衛武營華麗轉身的成果。

《羅恩格林》源自中世紀神話，講述純潔的艾爾莎公主遭到誣陷。在絕望中，神秘的聖杯騎士竟奇蹟現身，並為她贏得決鬥。騎士允諾與她成婚，唯一的條件便是「艾爾莎永遠不得探問他的姓名與來歷」。然而，疑心的種子終究在新婚之夜萌發，艾爾莎最終不敵人性中的不安與執念，向騎士提出「禁忌之問」，導致愛情誓言瞬間破滅。

為讓百年經典與當代觀眾對話，導演莎賓娜・哈特曼亨在不變動音樂和唱詞的情況下，將場景建構在冷酷的21世紀金融叢林。在這個現代寓言的舞台上，古老城堡被象徵破產銀行的玻璃帷幕所取代，刀劍出鞘的比武對決成了法律文件的財報攻防，角色們換上西裝，貴族成了汲汲營營的銀行家，羅恩格林則是挑戰體制的資本救世主，讓帶有神話色彩的經典在金融海嘯後的現代市場中迸發全新共鳴。

「羅恩格林代表人們渴望相信的奇蹟，他神話般的存在是眾人的信仰，也是作品核心，顯示人們總是輕易放棄理性，轉而擁抱承諾簡單解方的信念。」導演哈特曼亨表示，該劇提醒觀眾，烏托邦依然遙不可及，人人必須擔起責任，而非被動等待救贖。鼓勵我們檢視信任的條件，以及盲目渴望可能造成的後果。

該劇由衛武營藝術總監簡文彬指揮，連袂國內外18位歌手、長榮交響樂團、高雄市管樂團和台北愛樂合唱團，以超過百人的編制呈現震撼人心的合唱，第三幕高潮處更將有12支小號環繞於觀眾席演奏，更多節目或活動資訊，請至衛武營官網（www.npac-weiwuying.org）查詢。

衛武營迎來歌劇製作十周年，將推出全本華格納歌劇《羅恩格林》。2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。 ©Deutschen Oper am Rhein 圖／衛武營國家藝術文化中心提供

