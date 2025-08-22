特教不當管教防制研習 重申24小時通報及確保隱私
近來不當管教、霸凌事件受到社會關注，教育部邀集特教學校新接任的行政人員研習，重申知悉事件後，必須在24小時內通報校安系統，同時採取保護措施，確保當事人的安全和隱私。
教育部今天發布新聞稿，於20日舉辦的「不當管教案例及校園性別安全事件通報流程」研習，邀集特教學校新接任的校長、學輔主任與組長、人事主任等，透過專家學者的實務分享，協助第一線人員熟悉法令規範與處理流程。
國民及學前教育署校園性別事件防治中心諮詢委員劉秀鳳在專題講授中強調，性侵害、性騷擾、性霸凌等事件，依規定在知悉事件後，應於24小時內登錄「校安通報系統」，並立即採取保護措施，確保當事人安全與隱私，並展開調查與輔導處理。
近來校園不當管教與校園性別事件引發社會高度關注，教育部重申，學校必須依法落實「教育基本法」、「學生輔導法」及「性別平等教育法」等規定，保障學生身心健康與人格尊嚴。
教育部表示，校園事件的處理原則是「即時反應、保護當事人、全程保密、後續追蹤」，將持續透過專業培訓，讓學校團隊精準掌握通報流程。
