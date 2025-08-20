Nike創辦人認同唐獎得主Druker 贈20億美元給奈特癌症研究所
運動品牌Nike創辦人Phil Knight及夫人Penny Knight上周捐贈20億美元給美國奧勒岡健康與科學大學的奈特癌症研究所，創下美國大學最高單筆捐款紀錄。捐款的原因在於，Phil Knight夫婦認同長期領導該研究所的布萊恩・德魯克爾（Brian J. Druker）博士，包含他的癌症研究、診斷、治療、護理以及未來根除癌症的革命性願景，而德魯克爾也是2018年唐獎生技醫藥獎得主。
奈特癌症研究所在獲得Phil Knight夫婦這筆20億美元的捐款後，將成為奧勒岡健康與科學大學中的自治實體，而去12月曾因理念不合宣布辭職的德魯克爾也將重返，擔任「奈特癌症集團」的首任主席。德魯克爾近日於媒體受訪中表示，未來將革新對癌症患者的護理方式，同時繼續開發創新療法。
德魯克爾與東尼・杭特、約翰・曼德森在2018年共同獲得唐獎第3屆「生技醫藥獎」，以表彰他們發現蛋白質酪胺酸之磷酸化，並發現酪胺酸激酶為致癌基因，促成標靶治療在臨床上的成功應用。唐獎教育基金會執行長陳振川表示，德魯克爾成功將藥物Gleeve應用於血癌，推動其臨床試驗，成為標靶治療的先驅，讓患者的存活期從不到5年延長至正常預期壽命。
德魯克爾在2018年獲頒唐獎時，曾致贈唐獎一份珍貴禮物。當時，長期支持奈特癌症研究所的Phil Knight夫婦曾贈與他有親筆簽名的Nike球鞋，鼓勵熱愛慢跑的德魯克爾勇往直前，繼續朝向終結癌症的目標邁進，而德魯克爾特別將這雙對他意義非凡的Nike球鞋轉給唐獎珍藏。
