目睹家庭暴力帶來創傷 教育部辦研習提升輔導人員知能
為深化大專校院專業輔導人員辨識目睹家庭暴力個案的能力，並提升實務介入與諮商輔導技巧，教育部今日於國立政治大學舉辦「114年度大專校院專業輔導人員目睹家暴輔導知能研習」，邀集全國各大專校院共計100名專業輔導人員及教職員與會。活動聚焦於童年目睹家暴對學生的長期影響，並透過課程與案例分享，協助第一線專業輔導人員精進評估、支持與介入能力。
教育部表示，今日的大專校院輔導人員研習由國立台灣師範大學與政大共同規劃辦理，上午場由婦女救援基金會執行長杜瑛秋以「從目睹兒少到童年目睹家暴的創傷影響」為題，深入剖析兒少目睹暴力後，恐在情緒調節、身心健康、人際互動及日後親密關係中面臨的挑戰。國立暨南大學社工師李婉菁與婦女救援基金會社工師李玉炫則針對「童年目睹暴力成年者的需求與個案服務」進行專題分享，分析輔導過程中常見的困境與應對策略。
下午場聚焦在團體工作與實務操作，諮商心理師林雪琴分享其3年帶領支持性團體的實務經驗，解析如何透過創傷敘說與重新建構，支持當事人找回自我價值與復原力。東吳大學健康暨諮商中心主任王佳玲分享如何辨識學生目睹家庭暴力後所呈現的心理與行為特徵，以及實務工作中可行的輔導策略與系統性模式。
教育部說，目睹家庭暴力之議題雖屬隱性創傷、不易及時察覺，卻可能對學生的學習表現與人際關係造成深遠影響。期盼透過本次研習，進一步提升大專校院輔導體系的敏感度與專業應對能力，共同營造更安全、溫暖且有支持力的校園環境，讓每位學生都能在健康無憂的氛圍中安心就學。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
