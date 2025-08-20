快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

聽新聞
0:00 / 0:00

目睹家庭暴力帶來創傷 教育部辦研習提升輔導人員知能

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今日的大專校院輔導人員研習由國立台灣師範大學與政大共同規劃辦理。圖／教育部提供
今日的大專校院輔導人員研習由國立台灣師範大學與政大共同規劃辦理。圖／教育部提供

為深化大專校院專業輔導人員辨識目睹家庭暴力個案的能力，並提升實務介入與諮商輔導技巧，教育部今日於國立政治大學舉辦「114年度大專校院專業輔導人員目睹家暴輔導知能研習」，邀集全國各大專校院共計100名專業輔導人員及教職員與會。活動聚焦於童年目睹家暴對學生的長期影響，並透過課程與案例分享，協助第一線專業輔導人員精進評估、支持與介入能力。

教育部表示，今日的大專校院輔導人員研習由國立台灣師範大學與政大共同規劃辦理，上午場由婦女救援基金會執行長杜瑛秋以「從目睹兒少到童年目睹家暴的創傷影響」為題，深入剖析兒少目睹暴力後，恐在情緒調節、身心健康、人際互動及日後親密關係中面臨的挑戰。國立暨南大學社工師李婉菁與婦女救援基金會社工師李玉炫則針對「童年目睹暴力成年者的需求與個案服務」進行專題分享，分析輔導過程中常見的困境與應對策略。

下午場聚焦在團體工作與實務操作，諮商心理師林雪琴分享其3年帶領支持性團體的實務經驗，解析如何透過創傷敘說與重新建構，支持當事人找回自我價值與復原力。東吳大學健康暨諮商中心主任王佳玲分享如何辨識學生目睹家庭暴力後所呈現的心理與行為特徵，以及實務工作中可行的輔導策略與系統性模式。

教育部說，目睹家庭暴力之議題雖屬隱性創傷、不易及時察覺，卻可能對學生的學習表現與人際關係造成深遠影響。期盼透過本次研習，進一步提升大專校院輔導體系的敏感度與專業應對能力，共同營造更安全、溫暖且有支持力的校園環境，讓每位學生都能在健康無憂的氛圍中安心就學。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

創傷 家暴 家庭暴力

延伸閱讀

全國海洋教育成果觀摩會 縣市代表齊聚金門交流

財委會第八度關心災後台南校園 立委籲加速復建

抖音網紅「安哥」鞠躬道歉承認家暴 哭求家屬告知安嫂長眠處

玉山學者計畫上半年48案過件 3人獲加薪五百萬

相關新聞

Nike創辦人認同唐獎得主Druker 贈20億美元給奈特癌症研究所

運動品牌Nike創辦人Phil Knight及夫人Penny Knight上周捐贈20億美元給美國奧勒岡健康與科學大學的...

目睹家庭暴力帶來創傷 教育部辦研習提升輔導人員知能

為深化大專校院專業輔導人員辨識目睹家庭暴力個案的能力，並提升實務介入與諮商輔導技巧，教育部今日於國立政治大學舉辦「114...

全國海洋教育觀摩會金門開幕 22縣市齊聚交流成果

由教育部國民及學前教育署指導、金門縣政府主辦的「114年度全國海洋教育成果觀摩會暨教師研習」今天上午在金門昇恆昌太武宴會...

師資難尋各校靠哏圖徵才 台灣能借鑑日本設媒合平台？

「師資荒」嚴重，開學在即，有附幼找老師公告十幾次，無人報考；不少幼兒園園長、校長焦急發動人脈、親友徵才，還有人直接問家長願不願意來代課，或自製哏圖博眼球搶人，招聘依舊不理想；專家指出，日本有教師求職媒合App，台灣也亟需一個「教育界的求職系統」。

產地受災 菜肉雙漲 學校團膳改菜單

颱風、豪雨重創中南部農產，蔬菜、豬肉價格雙雙飆漲，接下來學校開學，將衝擊營養午餐。雲林國中、小學提前下周一開學，多間學校...

華語教師契約違法 台大、台師大 承諾修改聘任規定

高教工會點名台大、台師大等校，至今仍保有半年、一年、甚至三個月一聘等違法定期契約。對此，台師大表示，華語課程開課模式和一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。