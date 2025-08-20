快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

說話ㄣㄥ發音漸模糊 研究：逐漸合併中

中央社／ 台北20日電

不少民眾曾因「ㄣㄥ不分」感到困擾。最新研究顯示，中文的「ㄣ」與「ㄥ」正逐漸發生合併現象，人們日常說話時已不太會刻意區分這兩個尾音。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大外國語文系教授盧郁安和台大語言學研究所副教授邱振豪使用超音波技術、聲學、聽覺感知實驗，觀察說話者在發「音」（ㄣ）、「英」（ㄥ）、「深」（ㄣ）、「生」（ㄥ）等字時的舌頭姿態。

研究發現，就算特別加重語氣，台灣華語使用者的舌頭位置依然沒有顯著差異，也就是說，大家日常說話時，已不太會刻意區分這兩個尾音。

盧郁安以「音」（ㄣ）和「英」（ㄥ）為例，在前面的母音為「ㄧ」時，舌尖的ㄣ傾向往舌根移動，與ㄥ合併，且合併情況很普遍，所以台灣華語使用者聽到ㄥ時，因為可能對應到ㄣ和ㄥ，導致判斷正確率下降，但聽到ㄣ時，聽覺感知正確率就大大提高。

如以「深」（ㄣ）和「生」（ㄥ）為例，研究顯示，合併的方向是從舌根ㄥ移動到舌尖ㄣ，這個方向性導致聽到「深」（ㄣ）時的判斷正確率下降，聽到「生」（ㄥ）的正確率就上升。

盧郁安說明，越來越多台灣民眾可能不再靠舌位區分，而是根據母音鼻化程度來分辨ㄣ和ㄥ，說話者在發音時，雖已出現用鼻化程度來區分的傾向，但聽話者仍主要依靠傳統的舌位線索來理解語音，代表說與聽之間仍存在一種認知落差。

華語 使用者 陽明交大

延伸閱讀

弘光師生自製桌遊 銀髮族歡笑中學會護耳秘訣

軟科世界大學排名 清華18亞洲第一、北大23、浙大24

學習歷程造假高中生錄取成大醫學系 成大回應了

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

相關新聞

Nike創辦人認同唐獎得主Druker 贈20億美元給奈特癌症研究所

運動品牌Nike創辦人Phil Knight及夫人Penny Knight上周捐贈20億美元給美國奧勒岡健康與科學大學的...

目睹家庭暴力帶來創傷 教育部辦研習提升輔導人員知能

為深化大專校院專業輔導人員辨識目睹家庭暴力個案的能力，並提升實務介入與諮商輔導技巧，教育部今日於國立政治大學舉辦「114...

全國海洋教育觀摩會金門開幕 22縣市齊聚交流成果

由教育部國民及學前教育署指導、金門縣政府主辦的「114年度全國海洋教育成果觀摩會暨教師研習」今天上午在金門昇恆昌太武宴會...

師資難尋各校靠哏圖徵才 台灣能借鑑日本設媒合平台？

「師資荒」嚴重，開學在即，有附幼找老師公告十幾次，無人報考；不少幼兒園園長、校長焦急發動人脈、親友徵才，還有人直接問家長願不願意來代課，或自製哏圖博眼球搶人，招聘依舊不理想；專家指出，日本有教師求職媒合App，台灣也亟需一個「教育界的求職系統」。

產地受災 菜肉雙漲 學校團膳改菜單

颱風、豪雨重創中南部農產，蔬菜、豬肉價格雙雙飆漲，接下來學校開學，將衝擊營養午餐。雲林國中、小學提前下周一開學，多間學校...

華語教師契約違法 台大、台師大 承諾修改聘任規定

高教工會點名台大、台師大等校，至今仍保有半年、一年、甚至三個月一聘等違法定期契約。對此，台師大表示，華語課程開課模式和一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。