學生拒填性別、父母資訊！資料蒐集變敏感 爭議多為「這樣態」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
個資法上路後隱私權受重視，教育現場也受到不小挑戰，有學生不願填寫父母資訊、性別等，有校長建議建立統一格式。教育局表示，規畫新生資料有既定文件要點，爭議較少，多數是老師課程需求自行製作的表格，會再提醒學校留意。示意圖。報系資料照
大理高中新生調查表內容逾越行政中立引熱議，而個資法上路後，隱私權也受到重視，教育現場也受到不小挑戰，有學生不願填寫父母資訊、性別等，不影響校務運作下都會尊重，有校長建議建立統一格式。教育局表示，規畫新生資料有既定文件要點，爭議較少，多數是老師課程需求自行製作的表格，會再提醒學校留意。

隨著「個資法」上路後個人隱私逐漸受到重視，學校對於蒐集資料前大多也都會先說明使用目的，多數都有公版制式的表格俗稱「AB表」，包含基本資料、緊急聯絡方式，雖有一些讀書頻率、興趣等但這些不會強迫學生填寫，避免讓學生感到被貼標籤、歧視，但隨著社會開放，還是會出現零星爭議個案。

有校長分享，基本資料內容大多是會影響學生權益相關，有些東西若學生會忌諱，再不影響行政作業困難情況下，基本上都會尊重學生意願，例如有學生是隔代教養與祖父母生活，不想填寫父母基本資料，學校也會尊重。

該校長說，但先前就有遇過學生不會勾選生理性別引發爭議，後續也在表格加入「生理男」、「生理女」避免，他認為，教育局應訂立統一表格，並滾動檢討，避免學校表格不一，讓學生家長有誤解。

教育局主秘鍾德馨說，個資法上路後大眾對部分議題更加敏感和在意，學校一般在學務行政系統中，只會保留最基本的學生資料如生日、身分證字號、緊急聯絡人資料，都是基於學校運作和教育過程需要，其他資料原則上不會強制學生填寫。

鍾德馨表示，學校行政端在規畫新生資料，已有既定文件要點，並有行政人員把關，老師們也普遍知道這些操作原則，但部份老師因課程需要可能會自行設計表格讓學生填寫，多數爭議也會發生在這一塊上，會提醒學校適時與老師溝通，避免爭議再度發生。

