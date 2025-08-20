產地受災 菜肉雙漲 學校團膳改菜單

颱風、豪雨重創中南部農產，蔬菜、豬肉價格雙雙飆漲，接下來學校開學，將衝擊營養午餐。雲林國中、小學提前下周一開學，多間學校決議，開學首周以冷凍與進口蔬菜替代，肉類則以雞肉為主，減少豬肉供應。

雙北市府也發函各校，可以彈性調整菜單；嘉義、台南學校也表示，菜單會「彈性調整」。

台北果菜市場昨天平均菜價仍達每公斤53.2元，西螺果菜市場前天更高達56.9元，雖比前幾天略降，但仍居高檔。豬肉部分，昨市場拍賣價約每公斤111元，這幾天最高一度到112元，雲縣肉品市場總經理黃加安預估，價格要到中秋過後才會稍緩。

雲林縣今年承辦全國運動會，國中、小學提前於25日開學，縣府農業處長魏勝德說，全台多家團膳業者已反映「菜、肉齊漲」，成本大增，甚至有錢也不一定買得到，對全台學校營養午餐供應造成壓力。

公誠國小全校逾1500人用餐，營養師林佶輝指出，開學首周蔬菜供應仍有困難，將酌量使用冷凍青花菜、高麗菜取代，「菜單會有些重複，但營養均衡不會打折」。

斗六國中逾2千名師生用餐，校長林吉城表示，將以根莖類、豆芽菜與冷凍青花菜取代葉菜類，因豬肉價格高漲，短期間會減少供應，以雞肉補位。斗六市雲林國小校長關勝周說，配菜公司已提出應變方案，包括「雞肉取代豬肉」、「國產蔬菜優先、冷凍進口補足」等。

北市教育局則發函各校，在不影響菜色品質及兼顧營養均衡下，可與團膳廠商溝通彈性調整菜單。業者則建議比照有機蔬菜建立平台，維護價格與品質。

北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻表示，北市一周有三天有機蔬菜日，由北農平台負責供應，廠商只有兩天需自行負擔成本，影響較小。

「今年真的很嚴重。」新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲坦言，其屏東、雲林等菜肉大宗產區，幾乎被這次風災掃光，新北市府上周已發公文，讓團膳業者可以彈性調整菜單，現在各業者只能各憑本事調貨。

台南市學校午餐的自辦率高達9成，部分校長表示，蔬菜復耕速度不可能很快，在兼顧營養均衡下，會做合理的菜色調配。

嘉義市大業實驗中學校長陳明君說，嘉市國中小營養午餐由市府規畫、統一發包，市府也有補助經費，協助因應突發性食材價格波動。

