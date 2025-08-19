華語教師契約違法 台大、台師大 承諾修改聘任規定

高教工會點名台大、台師大等校，至今仍保有半年、一年、甚至三個月一聘等違法定期契約。對此，台師大表示，華語課程開課模式和一般學期制課程不同，正依法規研議更完善的聘任機制；台大則回應，目前均有辦理續聘，沒有停聘，但已著手修改法規和各項制度。

不過一名私立大學知情人士表示，華語中心有各種班別，如春、秋季等短期班，甚至也有為期一個月的華語速成班甚至營隊，學校多是依照開班招生狀況安排教師，且近年不少私校都是配合教育部政策開班，因此多屬專案計畫性質，計畫有執行期，也無法確定每次招生都能非常平穩。

該名人士談到，國立大學不少華語中心辦出口碑，加上其學術地位能吸引到較多外籍生，育才任務持續且常態，確實有條件使用不定期契約。但私立難有上述條件，加上辦學成本自負盈虧，長期聘雇華語教師確實較辛苦。

台師大表示，已依照教育部、勞動部相關規定，持續檢視並逐步調整聘任制度。在校內新制尚未全面完成前，已先就教師妊娠、兵役、病假等敘薪及請假代課等事宜，依勞基法規範辦理。

台大國際華語研習所則說，每年都發給華語教師新學年度聘書，均有辦理續聘，確實保障老師的工作權，依勞工退薪金條例提撥勞退金，已著手修改法規和各項制度。

