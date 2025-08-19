快訊

川普保證不派美軍駐烏提供安全保障 重申烏克蘭不能入北約

聽新聞
0:00 / 0:00

華語教師契約違法 台大、台師大 承諾修改聘任規定

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

高教工會點名台大、台師大等校，至今仍保有半年、一年、甚至三個月一聘等違法定期契約。對此，台師大表示，華語課程開課模式和一般學期制課程不同，正依法規研議更完善的聘任機制；台大則回應，目前均有辦理續聘，沒有停聘，但已著手修改法規和各項制度。

不過一名私立大學知情人士表示，華語中心有各種班別，如春、秋季等短期班，甚至也有為期一個月的華語速成班甚至營隊，學校多是依照開班招生狀況安排教師，且近年不少私校都是配合教育部政策開班，因此多屬專案計畫性質，計畫有執行期，也無法確定每次招生都能非常平穩。

該名人士談到，國立大學不少華語中心辦出口碑，加上其學術地位能吸引到較多外籍生，育才任務持續且常態，確實有條件使用不定期契約。但私立難有上述條件，加上辦學成本自負盈虧，長期聘雇華語教師確實較辛苦。

台師大表示，已依照教育部、勞動部相關規定，持續檢視並逐步調整聘任制度。在校內新制尚未全面完成前，已先就教師妊娠、兵役、病假等敘薪及請假代課等事宜，依勞基法規範辦理。

台大國際華語研習所則說，每年都發給華語教師新學年度聘書，均有辦理續聘，確實保障老師的工作權，依勞工退薪金條例提撥勞退金，已著手修改法規和各項制度。

延伸閱讀

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 受試費爭議送檢調偵辦

頂大華語教師持「三個月一聘」違法定期契約 工會籲改善否則將檢舉

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

女大生實驗中遭捏大腿 彰師大副教授判刑確定才遭解聘

相關新聞

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 受試費爭議送檢調偵辦

國立台灣師範大學七月爆發女足隊爭議，涉事教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師。教育部今天晚間表示，另一名涉事...

燈會背後的隱形高手...花燈工藝保存者林健兒84歲辭世 文化部將頒旌揚狀

新北市傳統工藝「花燈工藝」保存者林健兒本月10日辭世，享壽84歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，林健兒長年投入...

華語教師契約違法 台大、台師大 承諾修改聘任規定

高教工會點名台大、台師大等校，至今仍保有半年、一年、甚至三個月一聘等違法定期契約。對此，台師大表示，華語課程開課模式和一...

台師大女足抽血案 計畫主持人陳忠慶停聘3年

台師大女足隊抽血案爭議不休，涉事前教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師。教育部表示，另一名涉事教授陳忠慶停聘...

華語教師契約違法 台大等7校挨批

台灣大專院校推行華語教學逾十年，全台超過六十所大學設立華語教學中心，不過高教工會近期接獲教師反映，指不少大學仍發給華語教...

玉山計畫通過48案 3學者加薪5百萬

教育部表示，今年上半年共十六所大專校院遞出玉山學者計畫申請，總計七十九件申請、四十八件獲通過，將由台大等十二校聘任，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。