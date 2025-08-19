快訊

台師大女足抽血案 計畫主持人陳忠慶停聘3年

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台師大教授陳忠慶（左）、女足隊前教練周台英涉嫌違反人體研究法，將分別處停聘三年、解聘且一年不得聘任為教師。本報資料照片
台師大女足隊抽血案爭議不休，涉事前教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師。教育部表示，另一名涉事教授陳忠慶停聘三年，且也發現周、陳兩人涉及強迫學生繳回受試費用，經查有十一案有疑義，已將相關資料送檢調偵辦。

教育部昨針對台師大案召開第五次跨部會會議，會後表示，周台英因霸凌已由教評會決議解聘，且四年不得聘任為師；另違反人體研究法的部分，決議陳忠慶停聘三年，周台英則是解聘，且一年不得聘任為教師，後續將就學校教評會審議結果進行續處，並責成台師大追究校長及行政人員行政疏失。

教育部也說，體育署也收到台師大補助陳、周兩人，總計六案運科支援計畫收支明細、印領清冊及原始憑證，但經查發現與體育署核結金額不符，已將相關資料移送檢調偵辦，國科會也發函清查，昨將五件研究案移送檢調偵辦。

此外，專案小組也針對國科會全面清查體育學領域涉及人體研究等九十七件血液樣本計畫，通知廿三間學校與醫院，針對受試人數、名單、費用流向等，交由倫審會查核，一個月內函復查核結果。

另針對所有運科補助計畫，教育部表示，已請體育署先中止，同時就運科支援計畫涉及血液樣本有關受試者知情同意、申請ＩＲＢ審查等是否符合人體研究法全面清查，並視清查結果依法續處；另請體育署著手研擬國內運科支援作業程序，例如檢測項目、抽血人員規範、血液保存、運用、管理、銷毀等，將邀請衛福部研商。

