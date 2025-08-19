華語教師契約違法 台大等7校挨批

台灣大專院校推行華語教學逾十年，全台超過六十所大學設立華語教學中心，不過高教工會近期接獲教師反映，指不少大學仍發給華語教師三個月一聘，甚至一個月一聘的聘約，缺乏合理續聘保障，更會因契約中斷，無法累計年資和特休假，質疑華語教師長期「低勞權、低保障、低薪資」如同免洗筷，要求學校改善，否則將檢舉。

對此，勞動部職安署綜規組組長張毅斌表示，今年三、四月間已依照教育部提供的學校清單，一一進行法遵訪視，要求學校落實法規。

高教工會執行秘書張志綸表示，不少學校的華語教學中心，長期以編制外人員方式聘用華語教師，導致其不受教師法保障，也不受勞基法保障，長年面臨低勞權、低保障的勞動環境，甚至不少大學發給三個月一聘、一個月一聘的定期契約，課程結束即失業，有教師從事華語教學二、三年，手上卻累計了十幾張聘書。

張志綸強調，勞動部、教育部去年即認定，短期華語教師適用勞基法，但大學端多未落實。呼籲各校均應落實使用不定期契約，勞工除非符合法定事宜，否則不得無故終止契約，更不存在不續聘的作法。

張志綸也談到，近期工會就接獲崇右影藝科大華語教師勞動情況惡劣，學校未依法與教師簽訂不定期契約，甚至勞保採當天投保、當天退保，若教師周一、三、五上課，僅有上課的三天投保，更無提撥退休金。工會已向勞動部、勞動局等單位檢舉，並由勞保局裁罰。

張志綸還提到，台大、台師大、中山大學、東海大學、大葉大學、中華大學等校，至今仍保有半年、一年、三個月等違法定期契約，呼籲學校勿心存僥倖，否則工會將一一檢舉。

遠東科大前副校長余伯泉表示，近年來台灣面臨少子化缺工困境，確實應招募外籍生來台就學後留台工作，華語教師可謂戰略關鍵人力，卻被學界長期視為免洗筷。

余伯泉談到，部分問題源自教育部補助不穩定，今年補助五百萬元，明年可能一毛錢都沒有。學校無法預估，自然無法落實保障。再者，大學歷來持華語教學專業能成為編制內專任教師者極少，華語教師也不是職工，學校過去多不知道要如何定位華語教師，呼籲應藉此盡速依法給予保障。

