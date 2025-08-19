燈會背後的隱形高手...花燈工藝保存者林健兒84歲辭世 文化部將頒旌揚狀

新北市傳統工藝「花燈工藝」保存者林健兒本月10日辭世，享壽84歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，林健兒長年投入花燈工藝的人才培育工作，建構完整花燈製作工序工法與教學教案，花燈技藝備受各界敬重，對於無形文化資產的薪傳與發揚深具貢獻，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

林健兒生於1942年，自幼喜愛工藝創作，受母親薰陶及家庭生活影響，對竹編及手工藝有深厚興趣。自國立台灣師範大學美術系畢業，精通國畫、油畫、水彩、圖案設計與雕塑，為其日後花燈藝術奠定扎實美術基礎。1973年起任教於成功高中，期間帶領學生製作花燈及參加競賽，作品屢獲個人及團體佳績，1995年獲頒教育部教育文化獎章，2021年經新北市政府登錄認定為「花燈工藝」保存者。

文化部表示，林健兒專注大型花燈創作，對骨架結構、裱糊材料、燈光設計與色彩搭配都深入研究與創新，作品線條流暢自然、造型精緻生動，色彩華美且富層次感，並將傳統民俗題材與現代美術設計手法結合，兼具藝術性與觀賞性，作品多次於台北燈節、台灣燈會、新北市燈會及日本長崎燈會等展覽亮相，並獲得高度肯定。

