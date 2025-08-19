「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 受試費爭議送檢調偵辦

國立台灣師範大學七月爆發女足隊爭議，涉事教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師。教育部今天晚間表示，另一名涉事教授陳忠慶則停聘三年，且也發現周、陳兩人涉及強迫學生繳回受試費用，經查有6案與體育署核結金額不符，已於15日將相關資料送檢調偵辦。

台師大去年11月底爆出女足隊成員受迫於教練，配合進行相關國科會實驗，並由未持有醫護證照的學長協助抽血，恐違反醫師法，日前台師大教評會經三級三審，已將周師解聘且四年內不得聘任為師。

教育部今天針對台師大案召開第五次跨部會會議，會後教育部表示，針對陳、周兩師違法行為，已責成學校提送教評會審議，周師因霸凌已由教評會決議解聘，且四年不得聘任為師；另兩人違反人體研究法，則分別處以停聘3年與解聘且1年不得聘任為教師，後續將就學校教評會審議結果進行續處。

教育部也表示，已責成台師大追究校長及行政人員行政疏失；校長將由教育部召開考績會討論，行政人員一項，將責成學校考績會或教評會等議處後函送教育部備查。

教育部也說，體育署也於8月11日收到台師大補助陳、周兩人，總計6案運科支援計畫收支明細、印領清冊及原始憑證，但經查發現與體育署核結金額不符，8月15日已將相關資料移送檢調偵辦，國科會也於8月4日發函清查，於8月19日將5件研究案移送檢調偵辦。

教育部也進一步說明，專案小組也針對國科會全面清查體育學領域涉及人體研究等97件血液樣本計畫，由教育部及衛福部，於8月18日就「倫審會對研究計畫審查、研究對象權益保障、血液樣本管理及流向是否依規劃辦理、血液樣本採集人員是否符合研究計畫所定資格、受試者人數、名單、費用流向事項」通知23間學校與醫院，交由倫審會查核，要求於1個月內函復查核結果。

另針對所有運科補助計畫，教育部也說，已請體育署先中止，同時就運科支援計畫涉及血液樣本有關受試者知情同意、申請IRB審查等是否符合人體研究法全面清查，並視清查結果依法續處；另請體育署著手研擬國內運科支援作業程序，例如檢測項目、抽血人員規範、血液保存、運用、管理、銷毀等，將邀請衛福部研商並建立機制。

