快訊

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 逼學生繳回受試費爭議送檢調

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥 侯布雄副主廚人氣狂飆

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 受試費爭議送檢調偵辦

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）等人舉行記者會，陳忠慶與教練周台英在記者會中，數度向女足隊員與各界鞠躬道歉。記者胡經周／攝影
針對台師大女足隊「抽血換學分」爭議，台師大校長吳正己率校方高層與計畫主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）等人舉行記者會，陳忠慶與教練周台英在記者會中，數度向女足隊員與各界鞠躬道歉。記者胡經周／攝影

國立台灣師範大學七月爆發女足隊爭議，涉事教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師。教育部今天晚間表示，另一名涉事教授陳忠慶則停聘三年，且也發現周、陳兩人涉及強迫學生繳回受試費用，經查有6案與體育署核結金額不符，已於15日將相關資料送檢調偵辦。

台師大去年11月底爆出女足隊成員受迫於教練，配合進行相關國科會實驗，並由未持有醫護證照的學長協助抽血，恐違反醫師法，日前台師大教評會經三級三審，已將周師解聘且四年內不得聘任為師。

教育部今天針對台師大案召開第五次跨部會會議，會後教育部表示，針對陳、周兩師違法行為，已責成學校提送教評會審議，周師因霸凌已由教評會決議解聘，且四年不得聘任為師；另兩人違反人體研究法，則分別處以停聘3年與解聘且1年不得聘任為教師，後續將就學校教評會審議結果進行續處。

教育部也表示，已責成台師大追究校長及行政人員行政疏失；校長將由教育部召開考績會討論，行政人員一項，將責成學校考績會或教評會等議處後函送教育部備查。

教育部也說，體育署也於8月11日收到台師大補助陳、周兩人，總計6案運科支援計畫收支明細、印領清冊及原始憑證，但經查發現與體育署核結金額不符，8月15日已將相關資料移送檢調偵辦，國科會也於8月4日發函清查，於8月19日將5件研究案移送檢調偵辦。

教育部也進一步說明，專案小組也針對國科會全面清查體育學領域涉及人體研究等97件血液樣本計畫，由教育部及衛福部，於8月18日就「倫審會對研究計畫審查、研究對象權益保障、血液樣本管理及流向是否依規劃辦理、血液樣本採集人員是否符合研究計畫所定資格、受試者人數、名單、費用流向事項」通知23間學校與醫院，交由倫審會查核，要求於1個月內函復查核結果。

另針對所有運科補助計畫，教育部也說，已請體育署先中止，同時就運科支援計畫涉及血液樣本有關受試者知情同意、申請IRB審查等是否符合人體研究法全面清查，並視清查結果依法續處；另請體育署著手研擬國內運科支援作業程序，例如檢測項目、抽血人員規範、血液保存、運用、管理、銷毀等，將邀請衛福部研商並建立機制。

體育 教育部 台師大

延伸閱讀

要開學了...台東體中棒球場風災受損嚴重 藍綠3立委搶會勘

國科會攜手國北教大推動樂活運動 提升運動習慣

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授

相關新聞

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 受試費爭議送檢調偵辦

國立台灣師範大學七月爆發女足隊爭議，涉事教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師。教育部今天晚間表示，另一名涉事...

燈會背後的隱形高手...花燈工藝保存者林健兒84歲辭世 文化部將頒旌揚狀

新北市傳統工藝「花燈工藝」保存者林健兒本月10日辭世，享壽84歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，林健兒長年投入...

菜肉雙漲衝擊校園午餐 全台團膳業者急求救各校改菜單應急

雲林縣國中小學下周一提前開學，適逢暑假接連受颱風及西南氣流影響，中南部農產災損嚴重，市場蔬菜與豬肉價格雙雙飆漲，學校營養...

南市學校健康體位全國賽連5年特優 體位適中率近7成這麼做…

教育部國教署為鼓勵學校積極推動健康體位促進工作，增進學生健康體位自主管理能力與健康素養，辦理健康體位績優學校遴選，南市連...

雪霸國家公園獎助學金9月起開放申請 今年下半年新增南庄、獅潭兩鄉

雪霸國家公園獎助學金9月1日起將開放申請，雪霸國家公園管理處提醒符合資格的學生踴躍報名，把握機會。雪管處表示，雪霸為鼓勵...

教團批性教育引用性暗示媒材、鼓勵情慾探索 也恐性騷擾

今年5月金門某校「精液豆漿」考卷受到輿論譴責，性教育也因此受到關注，教育部國教署在今年6月公告「中學全面性教育教學指引手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。