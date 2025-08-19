快訊

菜肉雙漲衝擊校園午餐 全台團膳業者急求救各校改菜單應急

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣國中小學下周一提前開學，適逢暑假接連受颱風及西南氣流影響，中南部農產災損嚴重，市場蔬菜與豬肉價格雙雙飆漲，學校營養午餐首當其衝，圖為雲林斗六公誠國小開學首周營養午餐菜單。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣國中小學下周一提前開學，適逢暑假接連受颱風及西南氣流影響，中南部農產災損嚴重，市場蔬菜與豬肉價格雙雙飆漲，學校營養午餐首當其衝，多間學校配菜公司與營養師協商後決議，開學首周先以冷凍與進口蔬菜替代，肉類則以雞肉為主，以因應供應鏈吃緊的挑戰。

台北果菜市場今日平均菜價仍達每公斤53.2元，西螺果菜市場昨平均交易價格更高達56.9元，雖然比前幾日略降，但仍居高檔。青蔥、薑蒜等調味蔬菜價格也居高不下，豬肉部分，今日市場拍賣價突破每公斤111元，團膳業者大喊吃不消。

雲林縣今年因承辦全國運動會，全縣國中小提前於8月25日開學。縣府農業處長魏勝德表示，縣內多家團膳業者已反映「菜、肉齊漲」，不僅成本大增，甚至有錢也不一定買得到，對全台學校營養午餐供應造成壓力，為因應需求，雲林北港豆芽菜業者甚至啟動三班制，全天候生產以穩定市場供應。

公誠國小全校逾1500人用餐，營養師林佶輝指出，雖然農糧署已提出「加速復耕、滾動倉儲、冷凍蔬菜」三大對策，確保學校午餐不斷供，但開學首周蔬菜供應仍有困難，經討論後，將酌量使用冷凍青花菜、高麗菜取代部分菜色，「菜單會有些重複，但營養均衡不會打折」。

斗六國中逾2千名師生用餐，校長林吉城表示，學校將以根莖類、豆芽菜與冷凍青花菜取代葉菜類；肉類部分則以雞肉補位，因豬肉價格高漲，短期間會減少供應。

斗六市雲林國小校長關勝周說，配菜公司已提出應變方案，包括「雞肉取代豬肉」、「國產蔬菜優先、冷凍進口補足」等。營養師則會調整菜單、善用「加菜金」制度，確保午餐品質與衛生安全，大家同體時艱，但孩子的營養不能少。

魏勝德指出，中華民國團膳協會希望縣府能協助媒合穩定的菜肉來源，目前估計蔬菜供應兩周後有望趨穩，但豬肉市場恐短時間難回穩。

雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，今年初小豬下痢嚴重，加上颱風、西南氣流影響，淹死了一批豬，造成豬肉價格居高不下，今日拍賣價格每公斤約111元，這幾天最高一度到112元，先前雖增加休市天數幫助不大，且國際豬價也貴，所以進口量雖增加，價格仍無法下降，團膳業者抱怨連連，但毛豬頭數缺口預估要到9月底、10月初才能補足，價格應該要到中秋過後才會稍緩。

雲林縣國中小學下周一提前開學，適逢暑假接連受颱風及西南氣流影響，中南部農產災損嚴重，市場蔬菜與豬肉價格雙雙飆漲，學校營養午餐首當其衝，圖為雲林斗六市雲林國小開學首周營養午餐菜單。記者陳雅玲／翻攝
