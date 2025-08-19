快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

南市學校健康體位全國賽連5年特優 體位適中率近7成這麼做…

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立人國小參加教育部健康體位績優學校遴選拿特優，今接受教育局表揚。記者鄭惠仁／攝影
台南市立人國小參加教育部健康體位績優學校遴選拿特優，今接受教育局表揚。記者鄭惠仁／攝影

教育部國教署為鼓勵學校積極推動健康體位促進工作，增進學生健康體位自主管理能力與健康素養，辦理健康體位績優學校遴選，南市連續5年推薦學校榮獲特優。今年拿特優的立人國小將教學場域從教室延伸至社區古蹟，健康觀念融入藝術創作中。另，新民國小、安南國中分獲優等及優良獎，獲教育局表揚。

台南市教育局表示，前4年有復興國中、仁愛國小、新進國小、日新國小榮獲特優，今年獲特優的立人國小，推動跨領域PBL課程，將教學場域從教室延伸至社區古蹟，健康觀念融入藝術創作中，並將健康促進結合國際教育、SDGs永續概念；鼓勵學生運用AI技術創作健康口號、歌曲及發展互動遊戲，大幅提升健康學習的趣味性與參與度。學生體位適中率逐年提升，已趨近7成，顯示多元健康教育措施，有效建立學生健康行為模式，獲全國特優肯定。

新民國小以「正向巧推、樂動健康」為核心理念，力求以陪伴、提醒、鼓勵取代傳統要求與壓力，以「活力小子」取代傳統體控班，以正向、無標籤的方式關懷學生；並透過「小設備大改變」，如提供好健康打菜濾油勺、下課「拿了就玩得來速」器材，並將健康策略延伸至幼兒園，從小培養健康好習慣。

安南國中推動學生「大下課」時間戶外活動並給予獎勵，更導入健康護照讓學生記錄日常飲食與運動習慣；租借身體組成測量儀，鼓勵師生每年兩次體適能前後測；培訓學生為「健康大使」，激發學生主動倡議健康議題的熱情，同時將1/3社團規畫為動態課程，增加學生的運動量，並開設教師有氧健身班，以身作則引導健康行為。

教室 教育局

延伸閱讀

在地胡麻油、毛豆…襄助 南市學校午餐勇奪全國「午星獎」

累壞了？民和國中棒球隊車禍 黃偉哲下令南市訓練教練不得擔任司機

台南頂山廢棄校區屋頂吹落 南市教育局：今日拆除完成

南市都發局攜手營造團隊 不到4天修繕2戶助災民重建家園

相關新聞

教團批性教育引用性暗示媒材、鼓勵情慾探索 也恐性騷擾

今年5月金門某校「精液豆漿」考卷受到輿論譴責，性教育也因此受到關注，教育部國教署在今年6月公告「中學全面性教育教學指引手...

菜肉雙漲衝擊校園午餐 全台團膳業者急求救各校改菜單應急

雲林縣國中小學下周一提前開學，適逢暑假接連受颱風及西南氣流影響，中南部農產災損嚴重，市場蔬菜與豬肉價格雙雙飆漲，學校營養...

南市學校健康體位全國賽連5年特優 體位適中率近7成這麼做…

教育部國教署為鼓勵學校積極推動健康體位促進工作，增進學生健康體位自主管理能力與健康素養，辦理健康體位績優學校遴選，南市連...

雪霸國家公園獎助學金9月起開放申請 今年下半年新增南庄、獅潭兩鄉

雪霸國家公園獎助學金9月1日起將開放申請，雪霸國家公園管理處提醒符合資格的學生踴躍報名，把握機會。雪管處表示，雪霸為鼓勵...

滑降、攀岩、走繩樣樣來 竹市新科國中新生訓練培養勇於挑戰精神

結合學校特色與創新的戶外課程的新生訓練，讓國中新生感受大不同！新竹市新科國中辦理114學年度的新生訓練，讓從國小畢業的七...

學校常租遊覽車當學生交通車 監理與警察攔檢車輛確保安全

各級學校開學日在即，許多學生搭學校的學生交通車上、下學，學校常租用遊覽車辦理校外教學及各類學生活動，豐原監理站與警方加強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。