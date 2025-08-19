南市學校健康體位全國賽連5年特優 體位適中率近7成這麼做…

教育部國教署為鼓勵學校積極推動健康體位促進工作，增進學生健康體位自主管理能力與健康素養，辦理健康體位績優學校遴選，南市連續5年推薦學校榮獲特優。今年拿特優的立人國小將教學場域從教室延伸至社區古蹟，健康觀念融入藝術創作中。另，新民國小、安南國中分獲優等及優良獎，獲教育局表揚。

台南市教育局表示，前4年有復興國中、仁愛國小、新進國小、日新國小榮獲特優，今年獲特優的立人國小，推動跨領域PBL課程，將教學場域從教室延伸至社區古蹟，健康觀念融入藝術創作中，並將健康促進結合國際教育、SDGs永續概念；鼓勵學生運用AI技術創作健康口號、歌曲及發展互動遊戲，大幅提升健康學習的趣味性與參與度。學生體位適中率逐年提升，已趨近7成，顯示多元健康教育措施，有效建立學生健康行為模式，獲全國特優肯定。

新民國小以「正向巧推、樂動健康」為核心理念，力求以陪伴、提醒、鼓勵取代傳統要求與壓力，以「活力小子」取代傳統體控班，以正向、無標籤的方式關懷學生；並透過「小設備大改變」，如提供好健康打菜濾油勺、下課「拿了就玩得來速」器材，並將健康策略延伸至幼兒園，從小培養健康好習慣。

安南國中推動學生「大下課」時間戶外活動並給予獎勵，更導入健康護照讓學生記錄日常飲食與運動習慣；租借身體組成測量儀，鼓勵師生每年兩次體適能前後測；培訓學生為「健康大使」，激發學生主動倡議健康議題的熱情，同時將1/3社團規畫為動態課程，增加學生的運動量，並開設教師有氧健身班，以身作則引導健康行為。

