雪霸國家公園獎助學金9月起開放申請 今年下半年新增南庄、獅潭兩鄉

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園2022年起設立「原住民優秀學生獎助學金」，今年持續辦理，下半年起並新增南庄、獅潭兩鄉。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園2022年起設立「原住民優秀學生獎助學金」，今年持續辦理，下半年起並新增南庄、獅潭兩鄉。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園獎助學金9月1日起將開放申請，雪霸國家公園管理處提醒符合資格的學生踴躍報名，把握機會。雪管處表示，雪霸為鼓勵國家公園及周邊原住民學子勤奮向學、追求夢想，2022年起設立「原住民優秀學生獎助學金」，今年持續辦理，從9月1日至10月15日開放申請，

今年下半年並新增苗栗縣南庄鄉與獅潭鄉兩個原住民地區。

雪霸管理處表示，雪霸國家公園轄區包括苗栗泰安縣、新竹尖山鄉、五峰鄉及台中市和平區，每年分上、下學年辦理，南庄及獅潭雖不在園 區範圍內，但兩地原住民族群與雪管處在許多工作已建立夥伴關係，所以今年下午半年起也納入提供獎助學金的對象；只要設籍滿2年即可申請；不過低收入戶學生不受設籍年限的限制。

今年下半年特別擴大申請範圍，新增苗栗縣南庄鄉與獅潭鄉兩個原住民地區。凡設籍於雪霸國家公園轄區及周邊地區（苗栗縣泰安鄉、南庄鄉、獅潭鄉、新竹縣尖石鄉、五峰鄉，以及臺中市和平區）滿2年以上，即可申請；低收入戶學生則不受設籍年限限制。

雪管處表示，接受申請的對象為國小五年級至研究所的原住民學生， 金額每人1000元至6000元不等；大專院校以上及特殊才藝類最高每人可獲8000元至10000元，名額與金額依預算額度調整。

獎助學金分為學業優秀獎助學金、特殊才藝獎助學金兩項，其中學業優秀獎助學金條件為國小五、六年級學業成績平均80分以上； 國中、高中職、大專院校學業成績平均70分以上；研究所學業成績平均85分以上； 操行紀錄無記過以上處分。

特殊才藝獎助學金包括，於縣市級以上比賽獲個人前三名，學業成績平均達60分以上， 操行紀錄無記過以上處分。

申請學生請於今年10月15日前（以郵戳為憑），填妥報名表並檢附相關證明文件，郵寄或送至雪霸國家公園管理處。申請表可至內政部國家公園署雪霸國家公園管理處官網下載；洽詢電話037-996100分機102劉小姐。

雪霸國家公園獎助學金9月1日起將開放申請，雪霸國家公園管理處提醒符合資格的學生踴躍報名，今年下半年起並新增南庄、獅潭兩鄉。記者胡蓬生／攝影
雪霸國家公園獎助學金9月1日起將開放申請，雪霸國家公園管理處提醒符合資格的學生踴躍報名，今年下半年起並新增南庄、獅潭兩鄉。記者胡蓬生／攝影

雪霸 國家公園 原住民族

