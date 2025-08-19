台積電進駐屏東 九棚建火箭發射場 周春米：教育加強科技

屏東縣114學年度第一學期中小學校長行政會議今天在枋寮高中舉行，縣長周春米出席指出，屏東正積極發展高科技與太空產業，面對產業變革，她勉勵校長要以「確保學力、科技培才、國際接軌、永續發展」四大目標，成為學校發展的領航者。

周春米表示，屏東正積極發展高科技與太空產業，包括台積電供應鏈進駐屏東科學園區，九棚將建設國家火箭發射場，面對產業變革，學校教育須全力培養學生學力與科技素養，並透過雙語及國際教育，提升屏東孩子的全球競爭力。

確保學力方面，114年度起擴大學力檢測從國小三年級至國中八年級，並透過專業教師研習與教學優化計畫，協助學生精進學習。科技人才培育方面，推動科技教育總體計畫，持續建置科技中心、縮短城鄉差距，並舉辦AI競賽、科普營隊等活動，啟發學生創新力。

接軌國際方面，透過「國際教育中心」與新核定的出國交流補助計畫，鼓勵學校鏈結全球資源，拓展學生國際視野。落實交通安全教育方面，防制無照駕駛，檢視通學步道，營造以人為本的友善環境。營造友善校園方面，霸凌、性平等校園事件要前端預防、後端完善處理，並善用教師支持網絡及諮商資源。