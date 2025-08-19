教團批性教育引用性暗示媒材、鼓勵情慾探索 也恐性騷擾

今年5月金門某校「精液豆漿」考卷受到輿論譴責，性教育也因此受到關注，教育部國教署在今年6月公告「中學全面性教育教學指引手冊」，專家指出，內容經常使用具有性暗示或缺乏公信力的網路媒材，且潛藏暴露個人性隱私風險的活動設計，鼓勵學習者做情慾探索。

對此，教育部嚴正澄清，引用網路資訊是為了讓學生理解與辨識或澄清性別迷思，且各單元設計均兼顧「情慾探索」與「風險管理」二面向，並與學生共同討論，取代教學者單向灌輸，未來亦會廣大建議做滾動修正。

台灣性教育學會監事、輔仁大學公共衛生系副教授鄭其嘉指出，國教署近日發布的「中學全面性教育教學指引手冊」存在多項問題，針對陰莖的課程設計充滿具有性暗示的雙關語，像是「滴不進是你軟，滴在外是你短」，還花了很多時間計算包皮長度，這都是沒有教育價值的內容。在自我愉悅的章節花了將近一節課教自慰的相關內容，可能會鼓勵學生做情慾探索，甚至在討論中揭露學生性隱私。

鄭其嘉更提到，有些流行性文化的教材選擇過度負面，例如引用了歌曲「可不可以放進去一下下就好」，來引導學生思考為何都是由男性來主動，但在課堂上談性邀約會有性騷擾可能性，是不合宜的教學活動設計。

台灣性教育學會名譽理事長、台師大健康促進與衛生教育學系名譽教授晏涵文指出，手冊中性行為的抉擇與負責章節，完全沒有教高中生如何抉擇。而在「非預期懷孕」章節，要教的應該是事前的預防，卻只教導事後的處理，應教學生對生命的看重、延後發生性行為，及事前有效避孕的方法。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，現在的性教育最大的盲點就是喜歡用時事來從事性教育，但並不尊重專業。他更批評該手冊的12名作者沒有一人是健康教育老師，內容還要由健教老師來教，「這不是災難，什麼才是災難？」呼籲教育部立即終止推廣該手冊。

對此，教育部表示，該手冊是由國教署委託國立高雄師範大學研發，期間廣邀性別教育、心理輔導、教師、家長團體、特教、心理師及性平團體等專家學者參與，亦有教育部性平委員會委員、健體領域輔導團審查並提供建議。

教團批評內容要求學生自我揭露隱私風險，教育部表示，課程設計是以新聞案例或真實生活情境作為引導，由教師帶學生理解與辨識，並非要求自我揭露。至於使用具有性暗示的素材，教育部說明，是利用學生日常接觸的網路資訊，協助澄清性與性別迷思，教師亦須選擇適當教材避免引發誤解。

教育部強調，教學指引各單元設計均兼顧「情慾探索」與「風險管理」二面向。針對教團批評內容「忽視風險覺察、拒絕技巧及延後發生性行為」，教育部指出，國際實證研究顯示，全面性教育（CSE）並不會使青少年提早發生性行為，反之，單純禁慾教育效果有限且具風險。手冊的4個單元皆涵蓋風險覺察、性協商及溝通的教學設計，並與學生共同討論取代教學者單向灌輸。

教育部表示，理解社會大眾對於全面性教育推動的意見，未來將持續廣納師生、家長與各界建議，並依據校園推動之實務經驗與在地需求滾動修正。

商品推薦