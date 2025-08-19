華語教師適用勞基法 教團籲大專保障勞動權益
高教工會今天表示，大專華語教師過去曾面臨低勞權、低保障、低薪資等困境，但勞動部去年認定華語教師屬於勞基法適用對象，呼籲各大專落實勞基法，保障華語教師勞動權益。
台灣高等教育產業工會今天發布新聞稿指出，台灣大專推行華語教學已逾10年，政府更號稱要打造「華語教學大國」，為來台就學外籍生提供良好的華語學習環境，但辛勤教學的華語教師過去卻被迫忍受鐘點費低廉、缺乏合理請假制度、沒有續聘保障等惡劣的勞動條件。
在高教工會持續倡議下，勞動部去年於研商會議中明確認定，華語教師本就屬於勞動基準法適用對象，教育部去年底也發函各大專，指示應確實保障華語教師的法定權益；勞動部更製作「華語教師適用『勞動基準法』相關法規問題反映彙整表」，經教育部發函給各大學。
高教工會提到，近期仍接獲多校的華語教師投訴，校方在接獲教育部及勞動部指導後依舊不遵守法規，以定期契約聘任，甚至在教師提出質疑後，以「不排課」剝奪其收入，部分學校更誤導教師，以「因應適用勞基法」為由，未經勞方同意即片面更動勞動條件。
因應目前亂象，高教工會向全國的華語教師及校方宣導，華語教師在「落實」勞基法後，應享有哪些基本權利與保障，對於過去學校違法侵害的權利，或未依法給付的部分，華語教師可要求學校補償或補正。
高教工會也製作「華語教師勞權大補帖」，將複雜的法規整理為易理解的圖文，並呼籲學校落實勞基法，保障華語教師權利，同時呼籲全國的華語教師爭取自身勞動權益。
