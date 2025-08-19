滑降、攀岩、走繩樣樣來 竹市新科國中新生訓練培養勇於挑戰精神
結合學校特色與創新的戶外課程的新生訓練，讓國中新生感受大不同！新竹市新科國中辦理114學年度的新生訓練，讓從國小畢業的七年級新生在開訓典禮得先經過敬師洗禮及學校致贈的七項見面禮；接續必須通過攀岩、走繩及滑降訓練，培養A++的體能和團體動力，讓這群進入國中階段的新生，除認識校園，也能有勇氣挑戰及克服困難、恐懼，往目標邁前，能在新科國中創造獨一無二的國中生活。
校長林燕玲說，學校是竹市雙語啟航學校亦是國際教育中心，國際雙語、COOL戶外課程，皆是學校的特色課程，近三年學校拿下全國「教學卓越金質獎」、「閱讀磐石學校獎」、「戶外教育成效卓越獎」及「交通安全教育特優學校」。為讓這群小七新生快速認識新科並融入校園生活，學校設計出攀岩、走繩、滑降、定向、跑酷、領導、探索與校景活動等、八大闖關課程，有別於以往傳統新生訓練課程，以戶外體驗及團隊動力進行新生訓練課程，要讓小七新生透過COOL勇士挑戰，克服困難、恐懼，成就A++的自我。
林燕玲說，新科國中承繼優良傳統，發揚新科特色，新生訓練舉辦「新科COOL戰士」闖關挑戰，由60位學長姐志工大手拉小手、多名專業教練及師長們，一同籌備了8項關卡，帶給學子全新的體驗與學習為新生精彩的新科生活鳴起響亮的一槍。目的是要讓他們融入新科大家庭，愛上新科國中生活，勇敢挑戰新事物、克服困難，每個新生都滿載而歸。
主任林宜龍表示，今年學校結合敬師活動並致贈七年級新生六樣見面禮，包括筆記本、筆、尺、螢光筆、橡擦及毛巾，期許小七新生，能在國中生活全新的開始勇於設定目標，人事互動不踰矩、行事作為不違法、勇於改正錯誤、多元展現自己活出亮麗國中生活，並期許學生要定期運動，紓展身心，培養健康生活習慣。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言