滑降、攀岩、走繩樣樣來 竹市新科國中新生訓練培養勇於挑戰精神

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有別於以往傳統新生訓練課程，新科國中設計出攀岩、走繩、滑降、定向、跑酷、領導、探索與校景活動等、八大闖關課程．以戶外體驗及團隊動力進行新生訓練。圖／新科國中提供
結合學校特色與創新的戶外課程的新生訓練，讓國中新生感受大不同！新竹市新科國中辦理114學年度的新生訓練，讓從國小畢業的七年級新生在開訓典禮得先經過敬師洗禮及學校致贈的七項見面禮；接續必須通過攀岩、走繩及滑降訓練，培養A++的體能和團體動力，讓這群進入國中階段的新生，除認識校園，也能有勇氣挑戰及克服困難、恐懼，往目標邁前，能在新科國中創造獨一無二的國中生活。

校長林燕玲說，學校是竹市雙語啟航學校亦是國際教育中心，國際雙語、COOL戶外課程，皆是學校的特色課程，近三年學校拿下全國「教學卓越金質獎」、「閱讀磐石學校獎」、「戶外教育成效卓越獎」及「交通安全教育特優學校」。為讓這群小七新生快速認識新科並融入校園生活，學校設計出攀岩、走繩、滑降、定向、跑酷、領導、探索與校景活動等、八大闖關課程，有別於以往傳統新生訓練課程，以戶外體驗及團隊動力進行新生訓練課程，要讓小七新生透過COOL勇士挑戰，克服困難、恐懼，成就A++的自我。

林燕玲說，新科國中承繼優良傳統，發揚新科特色，新生訓練舉辦「新科COOL戰士」闖關挑戰，由60位學長姐志工大手拉小手、多名專業教練及師長們，一同籌備了8項關卡，帶給學子全新的體驗與學習為新生精彩的新科生活鳴起響亮的一槍。目的是要讓他們融入新科大家庭，愛上新科國中生活，勇敢挑戰新事物、克服困難，每個新生都滿載而歸。

主任林宜龍表示，今年學校結合敬師活動並致贈七年級新生六樣見面禮，包括筆記本、筆、尺、螢光筆、橡擦及毛巾，期許小七新生，能在國中生活全新的開始勇於設定目標，人事互動不踰矩、行事作為不違法、勇於改正錯誤、多元展現自己活出亮麗國中生活，並期許學生要定期運動，紓展身心，培養健康生活習慣。

新竹市新科國中辦理114學年度的新生訓練，讓從國小畢業的七年級新生在開訓典禮得先經過敬師洗禮及學校致贈的七項見面禮。圖／新科國中提供
新竹市新科國中辦理114學年度的新生訓練，讓從國小畢業的七年級新生在開訓典禮得先經過敬師洗禮及學校致贈的七項見面禮；接續必須通過攀岩、走繩及滑降訓練。圖／新科國中提供
