快訊

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

北市「鮮奶週報」9月升級 蔣萬安：擴大對象、全年無休

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市長蔣萬安18日宣布「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策將於9月1日起全面升級。圖／北市府提供
臺北市長蔣萬安18日宣布「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策將於9月1日起全面升級。圖／北市府提供

臺北市長蔣萬安18日宣布，深獲市民好評的「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，將於9月1日起全面升級至2.0版本，以嶄新的面貌與更便利的服務，迎接開學季。這次升級亮點包括擴大適用對象、全年無休兌換以及增加可兌換品項，希望為臺北市的孩子們提供最完善的健康支持，讓他們擁有一個最棒的「開學禮物」。

蔣萬安在記者會中指出，「鮮奶週報-生生喝鮮奶」的政策，從今年4月正式上路以來，獲得亮眼的成果。根據市府研考會的民調顯示，這項政策獲得全市市民高達87%的滿意度，而有國小與幼兒園學童的家庭，滿意度更達到95%，顯示我們為下一代付出是正確的道路。

蔣萬安強調，這次「鮮奶週報-生生喝鮮奶」2.0版擴大適用對象，只要是2至12歲設籍臺北市的孩童，不論就讀於臺北市、新北市、基隆市或桃園市，皆可憑卡兌換鮮奶。此舉打破了學區限制，確保設籍臺北的孩子都能享有這份福利。

此外，自9月1日起，兌換服務將全年無休，不再受限於寒暑假、平日或假日。孩子們每周都能穩定補充鈣質，不讓健康福利出現空窗期。

蔣萬安表示，政策擴大辦理後可兌換的品項增加至36項，選擇更為多元。此外，通路夥伴也持續擴大，除了原有的7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、全聯、美聯社之外，還加入家樂福超市，臺北市的兌換門市將超過2,000間，全國總計逾15,000間，讓孩子們憑卡在外縣市也能輕鬆兌換。

蔣萬安表示，「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策的成功，不僅歸功於市府的堅定決心與執行力，更仰賴各通路業者無私的愛心付出，協助系統對接與員工訓練，讓政策得以順利推行，未來將持續精進，也非常願意將此成功模式分享出去，為臺灣下一代的健康成長一起努力。

全聯 蔣萬安

延伸閱讀

曝高嘉瑜已洗白 李明賢：綠怨氣到這人..若選蔣萬安會怕

被控安插蔣萬安幕僚妻…當義交有給職幹部 北市警局回應了

義交大隊長遭爆安插人手 要隊員幫友助選打掃 蔣萬安回應了

蔣萬安南下挺楊瓊瓔 提問關稅談判條件「有沒有答應其他投資？」

相關新聞

設籍童9月起都可喝鮮奶！寒暑假也能領 兌換方式一次看

為讓孩子健康、成長茁壯，北市4月起延續中央班班有鮮乳政策，推出「鮮奶周報」教育局今舉行記者會宣布政策精進為2.0版，除寒...

師培、藝術教育資源大整合 教育部建置「良師藝友」平台

教育部今年建置完成並推出「良師藝友─師資培育及藝術教育資源的整合平台」（https://teachernet.moe.e...

北市「鮮奶週報」9月升級 蔣萬安：擴大對象、全年無休

臺北市長蔣萬安18日宣布，深獲市民好評的「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，將於9月1日起全面升級至2.0版本，以嶄新的面貌與...

基市推廣防災教育 安心幼兒園自製幼兒防災布書獲績優獎

基隆市教育處今天表示，教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」。其中安心幼兒園創作的幼兒防災「布書...

AI科技夯 新北聯手台師大、北教大開20場暑期營隊

AI科技夯，新北市教育局今年與國立台北教育大學、國立台灣師範大學，聯合辦理AI科技教育營隊，課程涵蓋AI自駕車、生成創作...

原來數學可以這樣上！台南教師會出版新書 讓學生不再怕數學

台南市教育產業工會暨教師會於16日下午於台南市立圖書館新總館的烏邦圖書店舉辦了「原來數學可以這樣上」新書發表會。此書集結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。