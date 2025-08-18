北市「鮮奶週報」9月升級 蔣萬安：擴大對象、全年無休

臺北市長蔣萬安18日宣布，深獲市民好評的「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，將於9月1日起全面升級至2.0版本，以嶄新的面貌與更便利的服務，迎接開學季。這次升級亮點包括擴大適用對象、全年無休兌換以及增加可兌換品項，希望為臺北市的孩子們提供最完善的健康支持，讓他們擁有一個最棒的「開學禮物」。

蔣萬安在記者會中指出，「鮮奶週報-生生喝鮮奶」的政策，從今年4月正式上路以來，獲得亮眼的成果。根據市府研考會的民調顯示，這項政策獲得全市市民高達87%的滿意度，而有國小與幼兒園學童的家庭，滿意度更達到95%，顯示我們為下一代付出是正確的道路。

蔣萬安強調，這次「鮮奶週報-生生喝鮮奶」2.0版擴大適用對象，只要是2至12歲設籍臺北市的孩童，不論就讀於臺北市、新北市、基隆市或桃園市，皆可憑卡兌換鮮奶。此舉打破了學區限制，確保設籍臺北的孩子都能享有這份福利。

此外，自9月1日起，兌換服務將全年無休，不再受限於寒暑假、平日或假日。孩子們每周都能穩定補充鈣質，不讓健康福利出現空窗期。

蔣萬安表示，政策擴大辦理後可兌換的品項增加至36項，選擇更為多元。此外，通路夥伴也持續擴大，除了原有的7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、全聯、美聯社之外，還加入家樂福超市，臺北市的兌換門市將超過2,000間，全國總計逾15,000間，讓孩子們憑卡在外縣市也能輕鬆兌換。

蔣萬安表示，「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策的成功，不僅歸功於市府的堅定決心與執行力，更仰賴各通路業者無私的愛心付出，協助系統對接與員工訓練，讓政策得以順利推行，未來將持續精進，也非常願意將此成功模式分享出去，為臺灣下一代的健康成長一起努力。

