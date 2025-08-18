設籍童9月起都可喝鮮奶！寒暑假也能領 兌換方式一次看
為讓孩子健康、成長茁壯，北市4月起延續中央班班有鮮乳政策，推出「鮮奶周報」教育局今舉行記者會宣布政策精進為2.0版，除寒暑假也可領取外，更擴大讓所有設籍北市2至12歲孩童都能使用。市長蔣萬安也感謝市府團隊讓政策在中央不給補助、外界不看好情況下順利推動，更加碼推出抽獎活動盼衝高兌換率。
鮮奶政策今年4月正式上路，讓學籍在北市公私立國小及幼兒園學童每周都能到6大通路領取1瓶鮮奶或豆漿製品，備受家長好評，教育局今舉行記者會宣布9月起將全面升級2.0版本，除擴大適用對象納入設籍北市但未在北市就學的2至12歲學齡兒童，更全年無休開放寒暑假也可領取。
市長蔣萬安今出席開幕活動表示，該政策上路以來遇到許多困難，甚至不那麼被看好，包含中央不再給予補助、通路業者空間規畫、櫃檯人員教育訓練、顧客混淆等執行面還有技術面問題，但市府都努力克服，也讓上路以來市民滿意度高達87％、兌換率平均也都在7成以上。
教育局表示，9月新版政策上路後預計約有20.8萬名學同受惠，通路商也從既有的6家，再新增家樂福部分門市，變成7個通路，全台共計有1.5萬家門市可以兌換，品項也增至36種，包含18種鮮奶、18種豆奶製品，學籍在北市者可透過學生證或幼兒數位卡證領取，學籍不在北市者18日起則可透過線上申請並於指定日期後至區公所領卡或25日起直接攜帶相關資料到區公所申請並即時取卡。
此外，為鼓勵學童持續兌換飲用鮮奶，教育局也推出一系列兌換活動，包含每兌換一瓶鮮奶即獲得一次抽獎機會，獎品為兒童新樂園一日樂FUN券，當兌換人次每達100萬人次時將會抽出一台Switch 2遊戲機，若學期內每周都有兌換者也可獲得跳繩一條，並加碼抽農場套票抽獎。
