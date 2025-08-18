師培、藝術教育資源大整合 教育部建置「良師藝友」平台
教育部今年建置完成並推出「良師藝友─師資培育及藝術教育資源的整合平台」（https://teachernet.moe.edu.tw/），統整師資培育及藝術教育司從102年度成立開始，所有師資職前教育、教師專業發展、美感、藝術教育各項重要計畫成果，職前師資生、教育實習學生、在職教師可在此入口網站快速獲得師資培育及藝術教育等多元豐富的教學資源，有意加入師培行列的民眾可查詢各類師資培育課程的開班資訊。
教育部說，良師藝友平台提供各類教案教材、教學案例、教材教法專論等資源，透過專題影片與圖文素材，促進教學與專業成長的雙向支持。平台設有藝術教育專區，包含課程教案、影音成果、人才資料庫等，並結合藝術教育活動補助、體驗課程申請與教學資源，以深化校園美感與藝術教育實踐。
另外，平台內建線上計畫申請服務系統，提升計畫送件、成果上傳的作業效率。同時整合第二專長學分班、學士後教育學分班、幼教專班等開班資訊，提供完整課程查詢服務，協助在職教師與有志加入師培行列者精進專業。
教育部指出，平台亦彙整教育部所推動的多項重要計畫，如：「國外教育見習教育實習及國際史懷哲計畫」、「師資生實踐史懷哲精神教育服務計畫」、「師培大學社會責任實踐計畫」、「師鐸獎」、「學美‧美學－校園美感設計實踐計畫」。內容涵蓋教學資源、教材與案例分享等。
教育部表示，期望藉由良師藝友平台，搭建全國師資及藝術教育人才之間的教學交流橋梁，推動資源共享、專業共學的良性循環。
