世界兒童畫展具地方特色 豐收季、和平想望入畫
第56屆世界兒童畫展今天頒獎，獲獎作品多具地方文化特色，展現兒童對生活經驗、社會議題等描述，例如有台東學生用圖畫展現豐收季，有烏克蘭學生用圖畫表達期待和平。
中華民國兒童美術教育學會主辦、台灣藝術教育館協辦的中華民國第56屆世界兒童畫展今天舉行頒獎典禮，今年有美國、日本、馬來西亞、泰國等41國參加，國內5萬多件、國外1萬多件作品參賽，選出國內特優獎88件、優選獎256件，國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。
獲獎作品多具地方文化特色，展現兒童對生活經驗、社會議題、文化特色等描述，例如台東縣金峰鄉介達國小學生蘇玹以「豐收季」作品獲得特優獎。
蘇玹分享，畫裡有山、河川、紅藜、花生等，人們可以到山里狩獵，可以到河川抓捕魚蝦，紅藜和花生都可以當作食物，希望用作品讓大家感受到豐收的景象。
台中市南屯區文山國小學生林宥辰的作品「地底大違建」，從旅行中坐著地鐵，猜想地底是否有更多列車，並以擬人化的兔子為敘事主角，結合隱喻手法和空間想像，展現社會現象的關懷。
國外作品也豐富多元，例如有烏克蘭學生的作品「我的城市」，展現孩子期待和平的日子，可重新學習、快樂生活；貝里斯學生的作品「孩子將如何經營未來世界」以大地之母為核心，傳遞著對世界的愛以及對眾人的關懷。
台灣藝術教育館自即日起在第3展覽廳及美學空間展出得獎作品，另外還會舉辦國內巡迴展及系列活動，邀請專家學者透過兒童繪畫作品，與師生、家長採互動方式深度對談。
