快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

世界兒童畫展具地方特色 豐收季、和平想望入畫

中央社／ 台北17日電

第56屆世界兒童畫展今天頒獎，獲獎作品多具地方文化特色，展現兒童對生活經驗、社會議題等描述，例如有台東學生用圖畫展現豐收季，有烏克蘭學生用圖畫表達期待和平。

中華民國兒童美術教育學會主辦、台灣藝術教育館協辦的中華民國第56屆世界兒童畫展今天舉行頒獎典禮，今年有美國、日本、馬來西亞、泰國等41國參加，國內5萬多件、國外1萬多件作品參賽，選出國內特優獎88件、優選獎256件，國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件。

獲獎作品多具地方文化特色，展現兒童對生活經驗、社會議題、文化特色等描述，例如台東縣金峰鄉介達國小學生蘇玹以「豐收季」作品獲得特優獎。

蘇玹分享，畫裡有山、河川、紅藜、花生等，人們可以到山里狩獵，可以到河川抓捕魚蝦，紅藜和花生都可以當作食物，希望用作品讓大家感受到豐收的景象。

台中市南屯區文山國小學生林宥辰的作品「地底大違建」，從旅行中坐著地鐵，猜想地底是否有更多列車，並以擬人化的兔子為敘事主角，結合隱喻手法和空間想像，展現社會現象的關懷。

國外作品也豐富多元，例如有烏克蘭學生的作品「我的城市」，展現孩子期待和平的日子，可重新學習、快樂生活；貝里斯學生的作品「孩子將如何經營未來世界」以大地之母為核心，傳遞著對世界的愛以及對眾人的關懷。

台灣藝術教育館自即日起在第3展覽廳及美學空間展出得獎作品，另外還會舉辦國內巡迴展及系列活動，邀請專家學者透過兒童繪畫作品，與師生、家長採互動方式深度對談。

台東 小學生 馬來西亞

延伸閱讀

從台南一路吃到高屏去 探尋各地豬腳名店獨門況味

「可樂＋花生」你敢試嗎？ 美國南方百年吃法掀熱議

北市抽查食品3件黃麴毒素超標 馬前總統最愛福源花生醬也不合格

童年小吃變手搖！鬍子茶×福源花生「花生捲捲冰淇淋紅茶」奶蓋新飲 免費加香菜、享第2杯半價

相關新聞

基市推廣防災教育 安心幼兒園自製幼兒防災布書獲績優獎

基隆市教育處今天表示，教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」。其中安心幼兒園創作的幼兒防災「布書...

AI科技夯 新北聯手台師大、北校大開20場暑期營隊

AI科技夯，新北市教育局今年與國立台北教育大學、國立台灣師範大學，聯合辦理AI科技教育營隊，課程涵蓋AI自駕車、生成創作...

原來數學可以這樣上！台南教師會出版新書 讓學生不再怕數學

台南市教育產業工會暨教師會於16日下午於台南市立圖書館新總館的烏邦圖書店舉辦了「原來數學可以這樣上」新書發表會。此書集結...

校園輔導量能不足迎曙光 竹市府：已修相關規程加強輔導人力配置

新竹市因應少子化，部分小學班級數減少，新竹市議員施乃如指出，多所小學因減班而被迫縮編行政組織，導致專業輔導人力流失，為避...

北市2教保員虐童 家長控綁手塞櫃子

台北市教育局5月接獲陳情，指文山區1所幼兒園疑似有不當對待幼兒情事，初步調查發現有兩名教保員虐童，其中主要施虐的女教保員...

防幼兒園內控失靈 專家：增加稽查次數

台北市文山區某幼兒園傳出8名幼兒遭不當對待，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，行政機關不可能一直監控幼教現場，當幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。