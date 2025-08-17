基市推廣防災教育 安心幼兒園自製幼兒防災布書獲績優獎

基隆市教育處今天表示，教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」。其中安心幼兒園創作的幼兒防災「布書」，孩子操作後可說出正確的地震避難姿勢及戶外避難的重點，列全國績優學校。

教育部16日舉辦第13屆防災大會師頒獎典禮，基隆市推動防災教育受肯定，在22個縣市的防災教育年度計畫中，獲得「活動推廣獎」殊榮。

基隆市另有3所學校和幼兒園，建置防災校園獲獎，分別為安心幼兒園拿下績優，明德國中獲得優選，正濱國小是佳作。暖西國小校長魏川淵深耕防災教育，今年也榮獲防災教育輔導團資深召集人銅獎。

教育處表示，獲頒防災教育活動推廣獎，是基市全體師生與市府重視防災課題的共同成果，不論是緊急救護包紮競賽、國家防災日演練、甚至是全市親子共學等活動，都展現整合全市量能，並藉由外部專家注入新動力，鞏固師生的災防安全意識，並落實在行為與日常生活之中。

教育處說，一整年在研習課和，集結消防局的專業指導、外縣市的專家諮詢、民間單位的通力合作，加上各校師生踴躍參與，創造出多元趣味，充滿知識性的各類防災研習與活動競賽，從校長、主任、教師、學生、幼兒、家長皆參與其中，跨域整合，大幅提升防災教育的推廣面向。

安心幼兒園園長林滋貴說，教育處安排防災教材教具設計研習，期待大家共同腦力激盪創新設計。幼兒園孩子年紀小，安全意識更需加強，最需要考慮的如何用簡易且有趣的說明，讓孩子吸收防災知識。

安心幼兒園設計出1本操作型的「布書」，深受孩子們喜愛，也獲得評審肯定。孩子運用時，可以操作及說出正確的地震避難姿勢及戶外避難的重點。能夠獲選為績優學校，是對全體師生努力的肯定。

魏川淵表示，這些年在防災教育上的進展，來自教育處對於防災教育的重視，請來許多教授研習開講，與諸多資源的連結，加上全體輔導團員進入現場的訪視，推動校園防災，韌性優先，並持續協力前行。

教育處長徐嬿立說，在極端氣候的影響下，防災教育刻不容緩，對於災防的認識與安全意識的建立，是確保人人安全的關鍵。市府連年補助小一新生防災頭套，規畫國小師生參觀防災教育館，希望達到離災優於防災，防災更重於救災的目標。 教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供 教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供 教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供 教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖為副總統蕭美琴為基隆防災教育輔導團打氣。圖／基市府教育處提供 教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供 教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供

