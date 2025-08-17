快訊

5天內2次火警！北車雙子星大樓竄火煙 消防初判都是「相同原因」惹禍

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」藏玄機？ 藍營認為823前必有動作

基市推廣防災教育 安心幼兒園自製幼兒防災布書獲績優獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供

基隆市教育處今天表示，教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」。其中安心幼兒園創作的幼兒防災「布書」，孩子操作後可說出正確的地震避難姿勢及戶外避難的重點，列全國績優學校。

教育部16日舉辦第13屆防災大會師頒獎典禮，基隆市推動防災教育受肯定，在22個縣市的防災教育年度計畫中，獲得「活動推廣獎」殊榮。

基隆市另有3所學校和幼兒園，建置防災校園獲獎，分別為安心幼兒園拿下績優，明德國中獲得優選，正濱國小是佳作。暖西國小校長魏川淵深耕防災教育，今年也榮獲防災教育輔導團資深召集人銅獎。

教育處表示，獲頒防災教育活動推廣獎，是基市全體師生與市府重視防災課題的共同成果，不論是緊急救護包紮競賽、國家防災日演練、甚至是全市親子共學等活動，都展現整合全市量能，並藉由外部專家注入新動力，鞏固師生的災防安全意識，並落實在行為與日常生活之中。

教育處說，一整年在研習課和，集結消防局的專業指導、外縣市的專家諮詢、民間單位的通力合作，加上各校師生踴躍參與，創造出多元趣味，充滿知識性的各類防災研習與活動競賽，從校長、主任、教師、學生、幼兒、家長皆參與其中，跨域整合，大幅提升防災教育的推廣面向。

安心幼兒園園長林滋貴說，教育處安排防災教材教具設計研習，期待大家共同腦力激盪創新設計。幼兒園孩子年紀小，安全意識更需加強，最需要考慮的如何用簡易且有趣的說明，讓孩子吸收防災知識。

安心幼兒園設計出1本操作型的「布書」，深受孩子們喜愛，也獲得評審肯定。孩子運用時，可以操作及說出正確的地震避難姿勢及戶外避難的重點。能夠獲選為績優學校，是對全體師生努力的肯定。

魏川淵表示，這些年在防災教育上的進展，來自教育處對於防災教育的重視，請來許多教授研習開講，與諸多資源的連結，加上全體輔導團員進入現場的訪視，推動校園防災，韌性優先，並持續協力前行。

教育處長徐嬿立說，在極端氣候的影響下，防災教育刻不容緩，對於災防的認識與安全意識的建立，是確保人人安全的關鍵。市府連年補助小一新生防災頭套，規畫國小師生參觀防災教育館，希望達到離災優於防災，防災更重於救災的目標。

教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖為副總統蕭美琴為基隆防災教育輔導團打氣。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖為副總統蕭美琴為基隆防災教育輔導團打氣。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供
教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」，並有3校獲獎，接受表揚。圖／基市府教育處提供

基隆 幼兒園

延伸閱讀

基隆54所學校加裝太陽能板 近4成屋頂滲漏

原民傳統變防災教材 桃園辦豐年祭「弓箭獵山豬」學防災超吸睛

基隆校園裝太陽光電板回饋金年逾千萬 卻近4成屋頂滲漏

國家防災日活動 副總統：防災教育是永續發展根基

相關新聞

基市推廣防災教育 安心幼兒園自製幼兒防災布書獲績優獎

基隆市教育處今天表示，教育部評選22個縣市防災教育年度計畫，基隆市獲頒「活動推廣獎」。其中安心幼兒園創作的幼兒防災「布書...

AI科技夯 新北聯手台師大、北校大開20場暑期營隊

AI科技夯，新北市教育局今年與國立台北教育大學、國立台灣師範大學，聯合辦理AI科技教育營隊，課程涵蓋AI自駕車、生成創作...

原來數學可以這樣上！台南教師會出版新書 讓學生不再怕數學

台南市教育產業工會暨教師會於16日下午於台南市立圖書館新總館的烏邦圖書店舉辦了「原來數學可以這樣上」新書發表會。此書集結...

校園輔導量能不足迎曙光 竹市府：已修相關規程加強輔導人力配置

新竹市因應少子化，部分小學班級數減少，新竹市議員施乃如指出，多所小學因減班而被迫縮編行政組織，導致專業輔導人力流失，為避...

北市2教保員虐童 家長控綁手塞櫃子

台北市教育局5月接獲陳情，指文山區1所幼兒園疑似有不當對待幼兒情事，初步調查發現有兩名教保員虐童，其中主要施虐的女教保員...

防幼兒園內控失靈 專家：增加稽查次數

台北市文山區某幼兒園傳出8名幼兒遭不當對待，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，行政機關不可能一直監控幼教現場，當幼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。