AI科技夯 新北聯手台師大、北校大開20場暑期營隊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局與國立台北教育大學、國立台灣師範大學聯合辦理AI科技教育營隊。圖／新北教育局提供
新北教育局與國立台北教育大學、國立台灣師範大學聯合辦理AI科技教育營隊。圖／新北教育局提供

AI科技夯，新北市教育局今年與國立台北教育大學、國立台灣師範大學，聯合辦理AI科技教育營隊，課程涵蓋AI自駕車、生成創作、程式設計與跨域創新等主題，共辦理近20場次，跨出AI應用學習的第一步。

教育局指出，本次營隊結合「AI教育×大學社會責任×偏鄉行動」，於市內及偏鄉多所學校辦理，藉由大學進駐在地，建立長期合作夥伴關係，讓AI不再只是科技名詞，而是貼近生活的實作體驗，同時突破地理與資源限制，落實教育平等的願景。

國北教大團隊進駐雙溪國小、瑞芳鼻頭國小與石門國小，推出AI自駕車實驗營、生成式探究課程及親子STEAM工作坊。學生不僅能操作感測器、理解AI判斷原理，還能透過圖文創作與程式設計，將學習延伸至家庭。

鼻頭國小以「AI的魔法從這裡開始」為題，循序引導學生從基礎到應用；雙溪國小學生則親手操作自駕車模型，體驗AI判斷運作；石門國小則透過親子共學，促進師生與家庭的緊密連結。

國北教大副校長劉遠楨表示，這不只是營隊，更是大學責任的實踐，用AI為偏鄉孩子點亮未來。

台師大則在蘆洲、福和、崇林、中正等6校開設18場次，聚焦生成式AI與多元素養。課程引導學生運用ChatGPT進行詩歌與圖像創作，並結合SCAMPER創意法，培養提問與邏輯能力。

崇林國中王翊辰分享，自己原本不會寫詩，但AI幫助將靈感化為文字與圖像，讓他更能盡情表達故事，感受科技帶來的驚喜。

教育局強調，新北除寒暑假特色營隊外，也透過科技中心與AI+科技高中推廣常態課程，讓AI素養深入每所學校。目標是協助學生理解、應用並善用AI，使科技成為翻轉學習的力量，讓每個孩子都能在AI時代找到自己的位置。

偏鄉 教育局

