原來數學可以這樣上！台南教師會出版新書 讓學生不再怕數學
台南市教育產業工會暨教師會於16日下午於台南市立圖書館新總館的烏邦圖書店舉辦了「原來數學可以這樣上」新書發表會。此書集結國小、國中、高中到大學老師們的教案與教學故事，分享他們如何在課堂中運用三星二架辯證法，讓學生踏穩學習階梯，循著老師的教學鷹架，啟發學習的動力，獲得自信與成就感。
台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，「數學課，不該只是計算與公式的堆疊，而應該是讓老師充滿熱情、學生勇敢探索、同儕相互啟發的舞臺。」南市教師會輔諮顧問姜宏尚主任提出的「數學三星二架辯證法」透過方法實現信念，相信每個孩子都能在自己的步伐中，走向更高的理解；每位老師也能在專業對話中，不斷成長。
陳葦芸說，南市教師會長期關注教師專業發展與教學創新，希望透過「原來數學可以這樣上」專書出版，讓老師們願意嘗試設計有層次且更有趣的課程，讓學生感受到數學的美與力量，讓教室裡變得深刻、溫暖、有力量。
南市教育局前局長鄭邦鎮也出席發表會，他表示，南市教師會領先公部門推動教育改革，是教育進步的力量。肯定教師會出版專書自發性追求教學更卓越成長的行動。 教育局督學林心萍督也肯定教師們推動教學進步的付出及努力。
全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，「教師是推動教育進步的關鍵力量，也是形塑未來社會的核心角色」。南市教育產業工會教學研究部夥伴們，繼學習共同體實踐專書之後，更進一步出版「數學三星二架專書」，證明只要制度給予足夠的時間、資源與社群支持，教師自然能開展有意義的創新教學與課程實踐。」
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
▪龍年紅利已過 教育部統計：國小生人數估118學年跌破百萬
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8所老牌名校：看科系
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言