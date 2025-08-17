快訊

原來數學可以這樣上！台南教師會出版新書 讓學生不再怕數學

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教師會出版新書「原來數學可以這樣上」，讓學生不再怕數學。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教師會出版新書「原來數學可以這樣上」，讓學生不再怕數學。記者鄭惠仁／翻攝

台南市教育產業工會暨教師會於16日下午於台南市立圖書館新總館的烏邦圖書店舉辦了「原來數學可以這樣上」新書發表會。此書集結國小、國中、高中到大學老師們的教案與教學故事，分享他們如何在課堂中運用三星二架辯證法，讓學生踏穩學習階梯，循著老師的教學鷹架，啟發學習的動力，獲得自信與成就感。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，「數學課，不該只是計算與公式的堆疊，而應該是讓老師充滿熱情、學生勇敢探索、同儕相互啟發的舞臺。」南市教師會輔諮顧問姜宏尚主任提出的「數學三星二架辯證法」透過方法實現信念，相信每個孩子都能在自己的步伐中，走向更高的理解；每位老師也能在專業對話中，不斷成長。

陳葦芸說，南市教師會長期關注教師專業發展與教學創新，希望透過「原來數學可以這樣上」專書出版，讓老師們願意嘗試設計有層次且更有趣的課程，讓學生感受到數學的美與力量，讓教室裡變得深刻、溫暖、有力量。

南市教育局前局長鄭邦鎮也出席發表會，他表示，南市教師會領先公部門推動教育改革，是教育進步的力量。肯定教師會出版專書自發性追求教學更卓越成長的行動。 教育局督學林心萍督也肯定教師們推動教學進步的付出及努力。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，「教師是推動教育進步的關鍵力量，也是形塑未來社會的核心角色」。南市教育產業工會教學研究部夥伴們，繼學習共同體實踐專書之後，更進一步出版「數學三星二架專書」，證明只要制度給予足夠的時間、資源與社群支持，教師自然能開展有意義的創新教學與課程實踐。」

