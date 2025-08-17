聽新聞
北市2教保員虐童 家長控綁手塞櫃子

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒案。示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片
北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒案。示意圖，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片

台北市教育局5月接獲陳情，指文山區1所幼兒園疑似有不當對待幼兒情事，初步調查發現有兩名教保員虐童，其中主要施虐的女教保員已離職，另一名男教保員則停職。教育局預計8月底完成調查報告，送認定委員會審議，疑似行為人最重終身不得被聘任。

這家幼兒園可招收23名幼兒，目前在園21人，除了園長，另有兩名教保員，都被發現對幼兒施虐。從監視畫面發現，不當對待幼兒的人主要是已離園的女教保員，因這家幼兒園不大，其他教保員可能也會進入班級，檢視監視器影像過程中，教育局發現另名男教保員也有不當行為。

家長陳情，幼兒園有8名孩子長期遭兩名教保員不當對待，包括用橡皮筋綁手、強迫吞食再摀嘴不准吐出，也有孩子被塞進櫃子裡。部分孩子出現做噩夢、哭泣、抗拒上學情況，家長看到監視器畫面後，既震驚又憤怒。教育局調查3個多月仍無結果，有家長怒批教育局怠惰、失職。

教育局表示，接獲陳情後，隔天即至幼兒園實地稽查、調閱工作紀錄器影像，也訪談多位孩童和兩名教保員，數月來開18次監視器調閱檢視會議、7次調查訪談會議。目前主要行為人已離職、靜候調查，亦未於其他教育單位任職。本月底教育局將依教保相關辦法，提送北市認定委員會審議，決定如何懲處。

教育局也解釋，因家長也檢視監視器內容，調查時，家長若反映其他事項，調查委員也會進一步了解，過程來回多次才拉長了時間。

據了解，因監視器內容明確，園方和兩名教保員未否認不當對待行為。教育局指出，違反教保服務人員條例最重可處60萬元罰鍰、終身不得被聘任為教保服務人員；園所負責人依教保條例第46條第一項規定，最重可罰6萬元；情節重大或經處罰三次後仍未改善者，最重可廢止設立許可。教育局強調將採最嚴格標準，絕不寬貸；也鼓勵園所裝設監視器預防，目前可獲全額補助。

