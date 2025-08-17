防幼兒園內控失靈 專家：增加稽查次數

台北市文山區某幼兒園傳出8名幼兒遭不當對待，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，行政機關不可能一直監控幼教現場，當幼兒園內控機制失靈，就須外控，建議加強稽查頻率和人力，並蒐集家長意見回饋。

「幼兒園內控機制最主要是園長有沒有在管理。」許雅荏說，如果教保員有偶發事件，園長就應介入，避免讓同一人不斷對孩子做出不當行為，但當內控管理失靈，就須透過外控輔助。她建議教育局應不定期稽查幼兒園，或從家長端蒐集資料，例如繞過幼兒園，由教育局直接投遞滿意度問卷給家長，從家長對幼兒園的回饋，間接了解園所平時管理狀況。

許雅荏也提及稽查人力長期不足，導致幼兒園被稽查頻率偏低。她說，市府應加強稽查頻率和人力，同時要有家長意見回饋機制，盡早掌握潛在風險，進一步強化稽查。

