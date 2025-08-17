聽新聞
0:00 / 0:00
防幼兒園內控失靈 專家：增加稽查次數
台北市文山區某幼兒園傳出8名幼兒遭不當對待，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，行政機關不可能一直監控幼教現場，當幼兒園內控機制失靈，就須外控，建議加強稽查頻率和人力，並蒐集家長意見回饋。
「幼兒園內控機制最主要是園長有沒有在管理。」許雅荏說，如果教保員有偶發事件，園長就應介入，避免讓同一人不斷對孩子做出不當行為，但當內控管理失靈，就須透過外控輔助。她建議教育局應不定期稽查幼兒園，或從家長端蒐集資料，例如繞過幼兒園，由教育局直接投遞滿意度問卷給家長，從家長對幼兒園的回饋，間接了解園所平時管理狀況。
許雅荏也提及稽查人力長期不足，導致幼兒園被稽查頻率偏低。她說，市府應加強稽查頻率和人力，同時要有家長意見回饋機制，盡早掌握潛在風險，進一步強化稽查。
【文教熱話題】
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
▪龍年紅利已過 教育部統計：國小生人數估118學年跌破百萬
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8所老牌名校：看科系
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言