聽新聞
0:00 / 0:00

防幼兒園內控失靈 專家：增加稽查次數

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市文山區某幼兒園發生疑似不當對待幼兒案，教育局今證實5月接獲陳情即啟動調查。圖／聯合報系資料照片
北市文山區某幼兒園發生疑似不當對待幼兒案，教育局今證實5月接獲陳情即啟動調查。圖／聯合報系資料照片

台北市文山區某幼兒園傳出8名幼兒遭不當對待，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，行政機關不可能一直監控幼教現場，當幼兒園內控機制失靈，就須外控，建議加強稽查頻率和人力，並蒐集家長意見回饋。

「幼兒園內控機制最主要是園長有沒有在管理。」許雅荏說，如果教保員有偶發事件，園長就應介入，避免讓同一人不斷對孩子做出不當行為，但當內控管理失靈，就須透過外控輔助。她建議教育局應不定期稽查幼兒園，或從家長端蒐集資料，例如繞過幼兒園，由教育局直接投遞滿意度問卷給家長，從家長對幼兒園的回饋，間接了解園所平時管理狀況。

許雅荏也提及稽查人力長期不足，導致幼兒園被稽查頻率偏低。她說，市府應加強稽查頻率和人力，同時要有家長意見回饋機制，盡早掌握潛在風險，進一步強化稽查。

幼兒園 教保員

延伸閱讀

承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」

高舉輕放？川普放話半導體關稅300% 專家：台積電是資優生別嚇自己

台南頂山廢棄校區屋頂吹落 南市教育局：今日拆除完成

孩子在學校遭虐怎發現？ 專家曝一解方揪出「未爆彈」

相關新聞

北市2教保員虐童 家長控綁手塞櫃子

台北市教育局5月接獲陳情，指文山區1所幼兒園疑似有不當對待幼兒情事，初步調查發現有兩名教保員虐童，其中主要施虐的女教保員...

防幼兒園內控失靈 專家：增加稽查次數

台北市文山區某幼兒園傳出8名幼兒遭不當對待，靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏指出，行政機關不可能一直監控幼教現場，當幼...

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

教育部日前欲將清華、中興、中山等三校學士後醫學系公費名額轉為量內名額，但引發醫界不滿。後續行政院邀集衛福部和教育部協調，...

公費計畫中止恐衝擊3校學士後醫 教團：大學科系不是快閃店

教育部近日召開醫學院院長會議，為清華等三校學士後醫向各大學醫學院協調名額。教育團體評析，起初學士後醫名額是經衛福部同意核...

地球科學奧林匹亞競賽傳捷報 我小將摘3金1銀、國際排名第2

我國參加第18屆國際地球科學奧林匹亞競賽今日傳來捷報，34個國家、111名參賽學生中，我國共獲得3金1銀及國家團隊野外考...

教育部辦全國幼教論壇 次長張廖萬堅提2大重點：閱讀教育和融合教育

教育部今天在台中市舉辦2025全國幼教論壇，次長張廖萬堅致詞時提及2大重點，包括閱讀教育和融合教育，期盼教育工作者透過交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。