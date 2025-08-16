快訊

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

聽新聞
0:00 / 0:00

公費計畫中止恐衝擊3校學士後醫 教團：大學科系不是快閃店

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
日前政院定調醫學生名額仍維持一三○○人，清華等三校學士後醫名額恐全部消失。示意圖。本報資料照片
日前政院定調醫學生名額仍維持一三○○人，清華等三校學士後醫名額恐全部消失。示意圖。本報資料照片

教育部近日召開醫學院院長會議，為清華等三校學士後醫向各大學醫學院協調名額。教育團體評析，起初學士後醫名額是經衛福部同意核給，不應此時讓教育部當壞人，1300的量內名額應盡力爭取，如讓國防部軍費、中西醫雙主修名額可不含在內，畢竟若讓三校學士後醫只辦幾年就熄燈，無疑是糟蹋資源。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，應盡力爭取如國防部軍費、中西醫雙主修名額可不含於總量名額內，畢竟此時要教育部和其他學校協調幾乎是不可能，又起先學士後醫招生是衛福部同意核給、也是依照衛福部重點科別計畫申設，如今為何要讓教育部當壞人。

魏佳卉指出，若因其他大學不肯退讓，三校學士後醫最糟可能熄燈，則學校砸了數億經費都將付諸東流、糟蹋教育資源，如此把科系視為快閃店，豈不是把學校和學生當猴子耍。

但也有學校高層指出，學士後醫的設備等差強人意，連大體解剖學的遺體都要和其他學校借。再者，一屆只有23人實在太少，很難達成理想的學習成效。

高教工會組織部主任林柏儀則表示，學士後醫若設備、師資有任何缺漏，主管機關應給予協助，而非嫌人設備不好就關門。又近年社會多認同少子化、人口高齡化加劇，醫師過勞等問題，而根據現在大學人才培育狀況，醫學院畢業也未必百分之百成為醫師，可能成為學術人員、醫療工程人員，成為醫師也可能至海外就業。

林柏儀談到，站在教育立場，縮限就業、如提升考試門檻是管制方式，但以限制多少人能就讀某科系則值得商榷，1300的天花板應能適時調整。

名額 醫學院 教育部

延伸閱讀

新竹巨城快閃櫃吸人潮 民眾憂設置走道阻逃生 檢查結果曝

龍年紅利已過 教育部統計：國小生人數估118學年跌破百萬

桃園大學旁商圈藏麻將館警查獲逾10萬賭資29名賭客 負責人僅19歲

分發入學老牌私校、公校缺額多在音樂系　東吳：為招收多元樂器別

相關新聞

北市幼兒園爆虐童案 教育局祭「監視器+停職」鐵腕喊：絕不寬貸

北市文山區某幼兒園爆出疑似不當對待幼兒，至少8人受害。教育局今回應，對於此次兒童不當對待案件，教育局採取最嚴格標準調查，...

教育部辦全國幼教論壇 次長張廖萬堅提2大重點：閱讀教育和融合教育

教育部今天在台中市舉辦2025全國幼教論壇，次長張廖萬堅致詞時提及2大重點，包括閱讀教育和融合教育，期盼教育工作者透過交...

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

教育部日前欲將清華、中興、中山等三校學士後醫學系公費名額轉為量內名額，但引發醫界不滿。後續行政院邀集衛福部和教育部協調，...

公費計畫中止恐衝擊3校學士後醫 教團：大學科系不是快閃店

教育部近日召開醫學院院長會議，為清華等三校學士後醫向各大學醫學院協調名額。教育團體評析，起初學士後醫名額是經衛福部同意核...

地球科學奧林匹亞競賽傳捷報 我小將摘3金1銀、國際排名第2

我國參加第18屆國際地球科學奧林匹亞競賽今日傳來捷報，34個國家、111名參賽學生中，我國共獲得3金1銀及國家團隊野外考...

「植物診療師」考試初登場 考生：難度高、學術題偏多

首屆植物診療師考試今天在北中南3地同時舉行，高雄多名考生第1節考完紛紛表示，「真的滿難的，考題中大多都是學名」，學術型考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。