公費計畫中止恐衝擊3校學士後醫 教團：大學科系不是快閃店

教育部近日召開醫學院院長會議，為清華等三校學士後醫向各大學醫學院協調名額。教育團體評析，起初學士後醫名額是經衛福部同意核給，不應此時讓教育部當壞人，1300的量內名額應盡力爭取，如讓國防部軍費、中西醫雙主修名額可不含在內，畢竟若讓三校學士後醫只辦幾年就熄燈，無疑是糟蹋資源。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，應盡力爭取如國防部軍費、中西醫雙主修名額可不含於總量名額內，畢竟此時要教育部和其他學校協調幾乎是不可能，又起先學士後醫招生是衛福部同意核給、也是依照衛福部重點科別計畫申設，如今為何要讓教育部當壞人。

魏佳卉指出，若因其他大學不肯退讓，三校學士後醫最糟可能熄燈，則學校砸了數億經費都將付諸東流、糟蹋教育資源，如此把科系視為快閃店，豈不是把學校和學生當猴子耍。

但也有學校高層指出，學士後醫的設備等差強人意，連大體解剖學的遺體都要和其他學校借。再者，一屆只有23人實在太少，很難達成理想的學習成效。

高教工會組織部主任林柏儀則表示，學士後醫若設備、師資有任何缺漏，主管機關應給予協助，而非嫌人設備不好就關門。又近年社會多認同少子化、人口高齡化加劇，醫師過勞等問題，而根據現在大學人才培育狀況，醫學院畢業也未必百分之百成為醫師，可能成為學術人員、醫療工程人員，成為醫師也可能至海外就業。

林柏儀談到，站在教育立場，縮限就業、如提升考試門檻是管制方式，但以限制多少人能就讀某科系則值得商榷，1300的天花板應能適時調整。

