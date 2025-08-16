快訊

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部日前欲將清華、中興、中山等三校學士後醫學系公費名額轉為量內名額，但引發醫界不滿。本報資料照片
教育部日前欲將清華、中興、中山等三校學士後醫學系公費名額轉為量內名額，但引發醫界不滿。後續行政院邀集衛福部和教育部協調，拍板醫學系總量名額維持1300名，且須含國防部權責核定名額，但如此便卡死三校，無法轉至量內。據了解，教育部近日召開醫學院院長會議，和各大學協調盼能減招、分出名額以容納三校，但學校不從，雙方陷入僵局。

本報掌握，因衛福部「重點科別培育公費生」計畫終止，計劃下的公費生名額115學年招生將不復存，包括台大等約12校均受影響，而其中清華等3校學士後醫當年是本於該計畫申設，若計劃終結，等於直接衝擊到三校學士後醫續存，對此，教育部近日由常務次長朱俊彰親自向各校醫學院協調。

一名醫學院高層表示，逾一百個重點培育科別公費名額，確實明年招生已取消，其他學校頂多少幾個名額，但對清華等三校學士後醫而言則是攸關科系存亡，於是教育部才希望各校幫忙，但學校都不願意，甚至有學校認為，3校學士後醫就應熄燈。

該名高層談到，「若同意挪名額給學士後醫，回醫界不給人罵死。」且要求各校分讓的名額多，學校當然不願退讓，當天便陷入僵局未能解套。

另一名學校高層也指出，以學校經營面視之，公立大學少幾個招生名額沒差，但私立大學攸關學雜費很難首肯。主要反彈勢力多在私立大學，在於數間私校已因重點科別計畫結束減少了部分名額，現在又要把本該伴隨計畫一起終結的3校學士後醫納入一般生總量名額，私校當然難以接受。

也有與會者建議，醫學教育牽涉人文、醫療、台灣健保制度、社會需求等各個面向， 教育部負責未來社會人才培育規劃，建議不要一窩蜂式辦理新設立醫學系。

對此，教育部回應，將依據行政院於6月30日召開的跨部會會議決定，持續與相關部會及各醫學院校溝通協調，妥善因應名額調整相關事宜。

