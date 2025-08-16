地球科學奧林匹亞競賽傳捷報 我小將摘3金1銀、國際排名第2

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
我國參加第18屆國際地球科學奧林匹亞競賽今日傳來捷報，我國共獲得3金1銀佳績，左起為參賽學生包程宥、姚亦耕、莊定祐、何海銘。圖／教育部提供
我國參加第18屆國際地球科學奧林匹亞競賽今日傳來捷報，34個國家、111名參賽學生中，我國共獲得3金1銀及國家團隊野外考察1金1銀1銅佳績，國際排名第2名。

教育部也表示，我國小將於8月8日至16日赴中國大陸參加競賽，於今日公布成績並舉行閉幕典禮。除斬獲國際排名第2成績，個人賽事上，我國4名學生中，3位金牌獲獎者為台北市立建國中學學生姚亦耕、個人排名第1名；國立台南一中學生莊定祐、個人排名第4名；台北私立薇閣高中學生何海銘、個人排名第12名；1位銀牌獲獎者為國立花蓮高中學生包程宥、個人排名第18名。

教育部也指出，今年團隊由國立台灣師範大學教授葉孟宛等10多位教授、學者組成輔導團隊負責培訓，歷經全國初選、選訓決賽營、國家代表隊選拔營等階段，從全國90所學校共510名學生當中選出4名學生代表我國參加比賽。

本次代表團由台師大教授葉孟宛擔任領隊、國立中央大學教授林沛練擔任副領隊，並由國立成功大學教授陳炳志、國立台灣大學教授曾于恒及台師大教授米泓生、林佩瑩協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

為獎勵學生優異表現，教育部已訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

國教署表示，我國自2007年起參加國際地球科學奧林匹亞競賽，未來將持續選、培訓優秀學生參加競賽，培育具潛力之地球科學人才。

科學 教育部 大學教授

